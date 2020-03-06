美軍醫學專家：新冠病毒恐再衝擊下個冬天　五角大廈開始「基本防疫」

▲美國五角大廈。（圖／路透社）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情持續衝擊，雖然中國本土病例增加速度已開始下降，但各國卻陸續傳出確診病例。美國國防部的醫學研究機構沃爾特里德陸軍研究院（Walter Reed Army Institute of Research）院長麥克（Nelson Michael）5日在記者會上表示，病毒容易在寒冷天氣的時候孳生傳播，因此即使今年夏天抑止了，也有可能在明年冬天又再襲來。

根據《美國之聲》報導，麥克表示，新冠病毒的特色是在低溫時傳播較快，因此等到氣溫升高以後，疫情應該會慢慢趨緩，但大家千萬不能對此掉以輕心，因為當冬天又來時，病毒可能又會再次衝擊，「目前我們還沒辦法預測此次的疫情，但可以知道的是要有萬全準備，因為下一個冬天一定會到來。」

麥克也表示，他們目前已經在開發新冠肺炎的疫苗，且和美國衛生研究院（NIH）的疫苗沒有重複，現在也對白老鼠進行測試，接下來會慢慢測試比較大的動物，最後則是人類；不過這個疫苗最快都還是得要12個月到18個月的準備時間。

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

不過日前也傳出美軍有12名疑似感染新冠肺炎的案例，其中有一部分應該是韓國境內的駐韓美軍，其他可能在美國境內。對此，國防部長艾斯培（Mark Esper）也表示，他們已經在週四早上開會討論過相關問題，目前將會從「簡單的防疫措施」開始做起，像是定期消毒門把、限制身體接觸等等。而截至美國當地時間5日下午，全美已有163例確診病例，分布在18個州，死亡病例則有12例。