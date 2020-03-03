印度4性侵犯今晨絞刑「全掛了」！　7年前在公車輪暴殺害女大生

▲醫學院女大生辛格潘迪在公車上慘遭6人性侵，被送往新加坡醫治，最後仍不幸離世。（圖／翻攝自jyotisinghrape.blogspot.com）

實習記者施怡妏／綜合報導

2012年印度一起「新德里公車姦殺案」震驚全世界，4名涉案者在2013年雖已被判死刑，但仍不斷上訴尋求逃死，經7年纏訟後終審，涉案的4名性侵犯於當地時間3日清晨6點（台灣時間上午8時30分）執行絞刑處死。

綜合外媒報導，這起震驚國際的公車性侵案發生在2012年12月16日晚上，當時一名23歲醫學院女大生辛格潘迪（Jyoti Singh Pandey）和男性友人看完電影搭公車返家時，在公車上遭到包括公車司機在內的5名男子與1名少年輪姦，辛格的男性友人試圖阻止卻遭圍毆後擊昏，而辛格則被6人拖到公車後排性侵，並因反抗遭到毆打及鈍物刺入下腹重傷，最終傷重不治身亡。

印度警方隨後逮捕了這6名惡徒，其中一名17歲嫌犯因未成年而逃過死刑，只被判3年有期徒刑，在監獄中接受感化教育，於2015年獲釋。公車司機機辛格（Ram Singh）則在審判期間於監獄內自殺身亡，剩下的4名男子都被定罪，全部判處死刑。

▲「新德里公車姦殺案」其中4名惡徒。（圖／翻攝自《詩華日報》）

德里地方法院原定於1月22日在蒂哈爾監獄（Tihar）對被告4人執行死刑，但被告律師搶先提起上訴，申請終止死刑以及將死刑減為無期徒刑，其中一名嫌犯甚至還向總統提出特赦請求，但遭到總統拒絕特赦。直到2月17日，法院最終駁回1月的上訴，確定在3月3日清晨凌晨6點執行絞刑。

對於這等了7年「遲來的正義」，受害者的母親艾夏（Asha Devi）昨（2）日表示，「多年來他們一直在浪費法院的時間，並企圖挑戰法律制度，但他們明天就會被吊死了。」

▼印度當局下令停播紀錄公車輪姦案的紀錄片《印度的女兒》，引發當地人民與電視台強烈的不滿。（圖／達志影像／美聯社）