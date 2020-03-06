男闖入母老虎家園　雙手合十低頭鞠躬...下秒老虎撲上狂咬脖子奪命

▲印度一名男子闖入母老虎籠子，被活活咬死。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者施怡妏／綜合報導

印度比哈爾邦蘭契市（Ranchi）一名27歲男子安薩里（Wasim Ansari）4日到當地巴格比爾薩動物園（Bhagwan Birsa）參觀，擅自翻牆闖入虎籠裡，驚醒正在休息的母老虎。安薩里雙手合十並低頭鞠躬，下一秒母老虎立刻撲上來又抓又咬的，他因失血過多而當場身亡。

根據Deccan Herald報導，安薩里在逛動物園時，擅自闖入8歲母老虎Anushka的籠子裡，目擊者拉姆吉特·奧蘭（Ramjit Oraon）表示，「男子爬上3英呎高（約90公分）的籬笆，越過一條護城河，進到籠子裡後，他向母老虎雙手合十，低頭鞠躬，像是在禱告一般，沒多久母老虎就衝上來，朝他的脖子、臉跟胸口狂咬。」

動物園管理人員趕到現場時，安薩里已經沒有生命跡象，動物園管理人員沃盧（Venkatesh Warlu）表示，死者的家屬證實他精神上不穩定，不排除想自殺的可能。安薩里在當地的一家車庫工作，去年9月與新婚妻子離婚，因為打擊太大導致精神異常，沒想到竟然會發生這起憾事。

警方表示，透過監視器畫面得知，安薩里是獨自一人前往動物園，在進園後他就把門票丟了；因為在老虎籠子附近沒有監視器，必須靠動物園的管理人員還有目擊者提供訊息，才能了解整起事件發生的情形。

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