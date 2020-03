印度出現社區傳染共30例確診　還輸出1例到香港趴趴走

▲遊客前往泰姬瑪哈陵拍照時也戴著口罩。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

印度目前累積新冠肺炎的確診病例達30例,還有出現社區感染的現象,印度衛生與福利部聲明,由於觀察到了社區感染的情形,為了應對疫情,由各省組成縣市區、街道和村級快速反應小組,如果出現緊急狀況才得以應對。

根據India Times報導,第29例的患者居住在印度北部的加濟阿巴德市(Ghaziabad),現年28歲,是印度最大線上支付公司Paytm的員工,先前曾到過義大利旅遊,目前被安排在新德里薩夫達君醫院(Safdarjung Hospital)進行隔離治療。Paytm發言人指出,公司已讓所有員工暫時在家工作,並會對辦公室進行全面的消毒,支付服務照常營運不受影響。

另外,印度當局也在追蹤一班從加羅爾(Bangalore)至海得拉巴(Hyderabad)巴士乘客,目前傳出有2例疑似病例,但泰倫加納省(Telangana)衛生廳長拉堅德(Etela Rajender)表示,還要等待中央政府批准確認。

