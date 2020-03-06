美軍派直升機「空投檢測包」到至尊公主號　船上35人出現疑似症狀

▲直升機投遞檢測包到至尊公主號上。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情持續衝擊，爆發大規模疫情的鑽石公主號才剛落幕，近日卻又傳出美國加州首起死亡病例曾經搭過「至尊公主號」（The Grand Princess），且船上已有許多人反應出現呼吸不適的症狀，恐怕將步上鑽石公主號後塵。對此，美軍派出直升機到至尊公主號航行的加州外海「空投」檢測包，避免造成防疫破口。

根據CNBC報導，加州當局在本月4日通報了首起死亡病例，71歲的患者上(2)月11日搭乘至尊公主號從舊金山到墨西哥，在21日下船返家，回家發現身體有不適的現象後送醫，3日檢測出陽性確診，並在4日就病逝。據悉，包括這名71歲的死者已經有4名搭成過至尊公主號的乘客都檢測出陽性反應。

▲至尊公主號Grand Princess。（圖／路透）

至尊公主號在傳出疫情後就立刻縮短航程，準備返回母港舊金山，但舊金山當局和加州當局都拒絕停靠，因此整艘船上約3500人目前仍被困在海上。不過美國也在5日派出直升機將檢測包投放到船上，協助檢驗有疑似症狀的乘客。

據悉，船上目前大約有35人出現疑似症狀，且大部分乘客都是感染風險高的老人，預計大約會有百人需要篩檢。至尊公主號目前僅要求和加州首起死亡病例接觸過的62名乘客待在房間內，其餘乘客仍可以在船上自由活動，且賭場照常開放。

▲美國CDC人員穿上防護裝備，登上至尊公主號進行病毒檢測。（圖／路透）

美國疾控中心（CDC）表示，目前已經對至尊公主號上出現的「小規模」疫情進行調查。公主郵輪公司（Princess Cruises）也出面表示，將會全力配合政府的調查工作，也已經取消後續行程。