Pixel 4a真機現身　Google首款打孔前置鏡頭手機

▲Pixel 4a真機現身。（圖／翻攝自@SLASHLEAKS）

記者邱倢芯／台北報導

Google近年在Google I/O（開發者大會）上都會推出一款中階機，而今年也不意外，雖然Google I/O 2020確定取消實體發表活動，不過仍無法阻擋Pixel 4a的推出；現在網路上就出現了一組號稱是Pixel 4a的真機照片，從照片中可看到，Pixel 4a的前置相機在螢幕左上角採用了打孔設計，這是Pixel手機第一次採用如此的設計方式。

Pixel 4a的前鏡頭採用打孔設計，這意味著Google終於放棄了頂部的厚邊框，而朝向更窄框的設計方式前進。不過，雖然Google削減了螢幕頂部的厚邊框，不過「下巴」卻是依然「厚道」。

在後置鏡頭設計方面，Pixel 4a雖然乍看之下與Pixel 4一樣採用了方形矩陣凸起的相機模組，不過Pixel 4是採用了雙鏡頭設計，而Pixel 4a依然只有單鏡頭，在矩陣模組的左上角的，是一顆閃光燈。

而在安全性方面，Google這次在Pixel 4a背蓋上依然裝上了實體的指紋辨識區，這有應該是為了降低成本，而放棄了原本Pixel 4採用的人臉辨識功能，而繼續使用指紋辨識功能。