聯發科晶片爆漏洞！涉及數款Android設備　三星、華為都中招

▲Google 3 月的 Android 資安報告揭露聯發科晶片漏洞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

Google昨（3）日照慣例發布了 3 月的 Android 資安報告，其中一項關鍵安全漏洞「CVE-2020-0069」的 CVSS 指標高達 9.3/10，並涉及搭載聯發科晶片的數款設備。

科技網站《XDA》指出，雖然「CVE-2020-0069」是在 3 月的 Android 資安報告中首度披露，但事實上，自 2019年 4 月，其細節已在 XDA 論壇上公開。儘管聯發科當時已在一個月內向採用其處理器的 OEM 廠商提供補丁，但目前仍有數十家廠商未因此發布更新。更糟糕的是，目前該漏洞正被駭客積極利用，為此，聯發科才轉向求助於 Google，希望透過 Google 政策及 Android 更新來解決問題。

蘋果工程師吳泓霖昨日在臉書貼文描述整起事件，去年 2 月 XDA 論壇上一名為「diplomatic」的網友為改機 Amazon Fire 平板電腦（搭載聯發科晶片）時發現了該漏洞，「不久後他便發現，這個漏洞竟然幾乎在「所有」使用聯發科 64 位元晶片的手機都存在（包含 2015 的型號）！」。

據吳泓霖說法，該漏洞「可以讓 userspace 的程式直接對 kernel memory 存取/寫入。基本上就等於隨便一個惡意程式都能『完全』操控整個系統，竊取任意使用者資料什麼的都是小 case！」

吳泓霖表示，使用聯發科晶片的手機大都是中低階機型，「所以基本上手機買來的當天就是所謂『孤兒機』，不怎麼會收到系統更新。」因此，即便聯發科已在去年 5 月知曉漏洞並向其客戶發送修正補丁，目前市面上所有使用聯發科 64 位元晶片的機型仍未獲修復。

以下為《XDA》列出較容易受到攻擊的聯發科處理器：MT6735、MT6737、MT6738、MT6739、MT6750、MT6753、MT6755、MT6757、MT6758、MT6761、MT6762 、MT6763、MT6765、MT6771、MT6779、MT6795、MT6797、MT6799、MT8163、MT8167、MT8173、MT8176、MT8183、MT6580 和 MT6595。

從品牌來看，「中招」的機款可能包括宏碁、華為、聯想、LG、Sony及中興等數十款較便宜的設備，XDA論壇上也有網友列出已確認的設備列表，用戶可查看自己的平板或手機是否在列表內。吳泓霖指出，智慧型手機已經成為人們生活極重要的一部分，「這個事件警惕我們，有系統更新是幸福的，收到通知後最好盡快升級！還有，如果經濟許可的話，千萬不要貪小便宜去買廉價手機！」