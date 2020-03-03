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華為與印度Indus OS洽談合作　藉此取得40萬App大平台...取代Google應用服務　

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▲▼安卓,Android,Google Play Store,Play商店。（圖／Android Central）

▲華為正在尋找替代Google Play商店的方式。（圖／Android Central）

記者謝仁傑／綜合報導

據國外媒體ET Telecom報導，華為正與印度行動裝置作業系統Indus OS洽談合作，藉此取得超過40萬個以12種本地語言編寫的App，取代Google相關應用服務，有助在印度市場的銷售，甚至有機會進一步擴展到全球市場。

Indus OS是在2015年印度市場推出，主要是利用Android作業系統發展出來的本土化系統。之所以能夠成功崛起，主因是英語雖是印度通用語言，但印度各地都有各自的方言甚至文字，Indus OS作業系統提供了印度主要12種不同語言，且提供切換翻譯等功能，因此在當地很受歡迎，也吸引了各大手機廠商爭相合作。

Indus OS的應用程式商店「App Bazaar」，擁有超過40萬個以12種本地語言編寫的App。

外媒指出，華為正與Indus OS洽談合作，藉此取代Google在印度的服務，除了解決Google在印度的應用商店挑戰，更將幫助華為品牌再次在印度振興，合作夥伴關係還可以擴展到全球市場。

有趣的是，三星是OSLabs的股東，而OSLabs是Indus OS背後的公司，三星去年以575萬美元（約新台幣1.72億）的價格獲得20％的股份，App Bazaar現在為印度的Galaxy Store提供支援。

華為是否真的會與Indus OS合作還有待觀察，但當務之急，仍然是得盡快解決遭美國封殺後，缺乏Google支援的問題，例如無法提供Gmail、Play商店、Google雲端和其他服務。

也因此，華為試圖將自家的AppGallery和華為行動服務，定位為歐洲市場的Play商店替代品，並設立了10億美元（約新台幣300億元）的全球基金，希望吸引各地開發者，一起來開發提供應用程式。
 

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