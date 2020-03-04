Google宣佈取消加州舉行的年度開發者大會　防疫考量...尋求其他方案替代

▲Google取消年度開發者大會。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

國外媒體CNBC報導，由於新冠肺炎（COVID-19）的傳播，Google將取消年度最重要的活動「開發者大會」（Google I／O），並承諾將退款給那些已經購買門票的人。Google現已停止員工的國際出差和旅行，並建議正在國外的員工回國。

Google發言人表示：「由於新冠病毒的關係，根據CDC、WHO和其他衛生單位的健康指導，我們決定取消在海岸線露天劇場舉行的Google I／O。在接下來幾週，我們會尋找其他的方案來替代。」

隨著疫情的嚴重性攀升，Google近期確定取消許多重大事件。週一它們宣佈，原定4月6日至4月8日在舊金山舉行的「Google Cloud Next 2020」，改為網路大會，雖將於同一時間舉行，不過活動內容改為直播。在此之前，Google也取消了原定4月在拉斯維加斯的內部銷售會議，以及原定5月在加州舉辦的全球新聞倡議高峰會。

▲Google執行長皮查伊去年出現在開發者大會上。（圖／路透社）

Google I／O是該公司最引人矚目的活動，它包含數千個演示，全球開發人員可以在這裡接觸到Google最新的技術；它們通常也會利用這個活動來展示各種產品的新功能，例如Android、Google Photos和YouTube。同時，這也是全球開發人員及執行人員與其專家互動的機會。

去年全球有7,000多名與會者，而Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）就這樣出現在大會的人群中，與來自世界各地的開發人員交談留影。



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