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大老闆沒告訴你的事！沒失敗過等於「沒機會學習」反而令人同情

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創業,成功,失敗（圖／pixabay)

▲把失敗當成學習的重點只有一個，就是牢記「失敗的過去不能重來」。（圖／pixabay）

作者：枡野俊明
譯者：涂愫芸
摘自：《你真的不必討好所有人: 獻給容易受傷的你の厚臉皮學》

【所謂從沮喪的泥淖裡爬出來的「厚臉皮觀點」】

再多談一些關於失敗的話題。
當然，也有鼓起勇氣豁出去，最後卻以失敗收場的例子。沒有一次都不曾失敗過的人，也沒有永遠一帆風順的人生。
因此，重要的是如何面對失敗。

請繼續往下閱讀...

「失敗後越來越沮喪，很難從那種狀態振作起來。」
這樣的人應該不少。我把這種情形稱為螺旋型墜降，心情一旦往下墜，那個力道會遠強過振作起來的力道，或許這就是心的一般狀態。

但是，也有面對這種失敗的方法。是本田技研工業的創辦人本田宗一郎先生，給了我這個啟發。

「我認為失敗可以讓人成長，我真的非常同情沒有經歷過失敗的人。」
本田先生想說的，應該是有失敗才有「學習」吧？即使失敗了，也能在失敗中認真學習，人就會成長。不曾失敗的人，不會有那樣的學習機會，所以真的很值得同情。

工作上的失誤，也能以同樣的心態面對嗎？例如……
「原來是行動的時機過早？應該收集更多的資料再行動。在行動前徹底收集資料這件事，必須謹記在心。」
錯判時機的失敗，會讓我們學到推測時機時必須著重於什麼。判斷的錯誤，會引導我們走上今後作正確判斷的道路。既然這樣，該沮喪嗎？不該吧？

失敗不是「做不到」，也不是「不順遂」，而是學習「做得到」的訣竅、吸取「可以完成」的智慧。我反而會在成功中，感受到危機。

有句話說「結果好就好」。有時候，即使時機不對、判斷錯誤，也可能「湊巧」出現好的結果。如此一來，「不對」和「錯誤」就會隱藏在成功的背後，自己無法意識得到。也可以說是沒有「學習」。
而且很有可能因為這樣，之後再接著出現難以置信的時機不對，或無法挽回的判斷錯誤。

戀愛也一樣。被毫不留情地甩掉時，若是只能以「啊，好難過」的心情面對，就會越來越消極。若是在痛苦中，也能想到「可能是我太依賴他的溫柔，卻忘了感謝的心」，那麼，心就會積極地追求下一個戀情，也會在下一個戀情，以感謝的心對待對方。

把失敗當成學習的重點只有一個。那就是牢記「失敗的過去不能重來」，僅此而已。再怎麼掙扎、再怎麼努力，也挽不回過去的時間。既然這樣，只能把注意力從那裡抽離，改變心態，轉而集中在「當下」。

如果把注意力集中在當下，失敗是不是會呈現不同的樣貌呢？會不會看起來不再像是會把人拖進沮喪泥淖裡的東西，而是像邁向成功的糧食、邁向成功道路的里程碑呢？
心會動盪不安，是因為不斷回頭看過去。只看當下，就是沉著穩重的厚臉皮觀點。

厚著臉皮把注意力集中到當下。

▲▼ 。（圖／）

★本文經平安文化授權，摘自《你真的不必討好所有人: 獻給容易受傷的你の厚臉皮學》。

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