教召擬比照常備役訓練　國防部「後備戰士」計畫同步調增日薪

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國防部於上月24日表示，將暫停3、4月後備軍人教育及勤務召集訓練，同時研擬營區內區隔管理措施，防止群聚感染。事實上，國軍近年四處考察各國後備動員作法，國防部也正研議派遣國軍部隊赴美國本土參與美國各州國民兵的「北方打擊」演習，同時也將參考瑞士兵役制度，調整軍事訓練役服役方式。

國防部於106年起，依召集規則第六條「對於納入年度動員召集名冊之應召員，應以『動員召集預告書』郵遞送達通知其預為應召之準備」，目的為預告戰時應報到單位及地點，於每年年初，採郵遞方式寄交後備軍人收執，以縮短動員時程，加速部隊動員編成。

後備指揮部近日針對退伍8年內的後備軍人陸續寄發「動員召集預告書」，預告收信者今年將被納編為109年度「戰時動員召集」對象，「當國家發生戰爭或緊急危難時」，作好「共同防衛家園」的準備，或準備參與年度「同心演習」操演。

根據國防部後備指揮部網站刊載，教育召集的範圍、人數、時日，由國防部按年度計畫實施，於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日 ，但國防部得視軍事需要酌增年限、次數及時間。

在勤務召集部分，範圍、人數與時日則與教召相同，主要目的為戰時或非常事變時，召集補充兵或後備軍人，為輔助戰時勤務或地方自衛防空等勤務需要實施。

事實上，國軍近年四處考察各國後備動員作法，自2015年起分赴日本、新加坡、以色列、瑞士、英國與美國考察，考察成果包括教召實彈射擊由6發增為21發、合格由3發提高至4發，以及後備戰士制度、編成縣軍事勤務隊等，全民防衛動員室今年也編列61萬餘元預算，計畫到芬蘭進行業務考察。

有官員披露，國防部現在正計畫編成以志願役後備軍人為主的「預備部隊」，其中包括研議與美國州國民兵建立夥伴關係，甚至計派遣國軍參與美國本土國民兵的「北方打擊演習」。同時，國防部也將參考瑞士兵役制度，調整軍事訓練役服役方式，目前正規畫調整後備部隊兵力規模，同步檢討軍事訓練役教育召集訓練強度。

全民防衛動員室表示，國防部研議使我國預備部隊須與常備部隊裝備相同，訂定「後備戰士」全程招募目標，同時提升後備戰士薪資，並派遣國軍部隊參與北方打擊演習，並與美國州國民兵建立夥伴關係。

國防部也已於去年6月陳報行政院，建議將後備戰士的日薪加成1.5倍，同時發給續服獎金，並給予英雄館住宿優惠及軍醫院就醫減免。

不過受到新冠肺炎疫情影響，國防部上月24日證實，已通令國軍各部隊，暫停3、4月份後備軍人教育及勤務召集訓練，以避免群聚感染的風險。預估這波影響百梯的後備軍人，至少2萬人受到影響。

據悉，3、4月停止的陸、海、空及後備部隊，梯次涵蓋上百梯，影響人數至少2萬人以上；此外，後備指揮部指出，停召的單位包括7天的後備幹部、5天的後備士兵及1天的勤務召集。

國防部長嚴德發2日受訪時也證實，考量新冠肺炎的疫情，國防部將4月舉行的「漢光演習」兵棋推演延期到下半年執行。嚴德發表示，原來規劃電腦兵棋推演是在上半年四月份，但因應疫情的嚴峻性已在做規劃評估，四月份的電腦兵棋推演評估延到下半年實施，演習部分則考量疫情做安全性的調整。

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