女兒跟媳婦的地位差！就像「新品包」和「特價包」的差距

▲在婆婆心中，女兒跟媳婦的地位到底差距有多大？（圖／CFP）



文／媳婦，也是別人家掌上明珠

我喜歡名牌包。因為很堅固，所以放進三、四本書也不容易壞；手感很好能一手掌握；看起來有種不輕浮的帥氣……這些全都是屁話。我是因為昂貴，所以喜歡。只要有一個名牌包，就算不說出「我有可以購買價值五萬塊包包的經濟能力」，也可以「裝作」我有。雖然這樣聽起來，我像是個愛慕虛榮的庸俗之人，但這就是我誠實的內心。所以我喜歡名牌包，不，準確來說，是喜歡拿著名牌包的我。

照我這樣說，我擁有的名牌包應該可以塞滿整台購物車，但事實上我只有兩個。一個是弟弟去義大利旅行的時候，在 Outlet 買的Y牌包包。弟弟為了要減少行李，所以把盒子和防塵袋全都丟掉了，還將那個高貴的名牌包隨便塞在行李箱裡面帶回來。

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託他的福，包包在到達我手上時，就像是已經用了十年一樣。看了都會讓人懷疑，那是在二手市集而不是在 Outlet 買的。看著屬於我的第一個名牌包上到處是皺褶，我的心就像被撕裂般疼痛。

為了撫平包包上的皺褶，我把家裡所有的絲巾都拿出來，一邊塞進包包裡面，一邊祈禱，但是不管怎麼做都沒用，不管是人，還是名牌包，皺紋一旦產生就不容易消除了。就在我差不多遺忘第一個名牌包的痛苦記憶時，第二個名牌包來臨了，是想都沒想過的婆婆送的禮物。

結婚前夕，兩家人都同意簡化婚事，但婆婆卻說希望不要省略現金禮緞，無論是當時還是現在，我都不知道為什麼女方一定要給現金禮緞。一直以來，傳統的習俗是男方得準備未來要一起居住的房子，女方則是準備房子裡的家具、家電等。

難道是因為買房子花的錢比準備家具、家電還多，所以要送給男方現金禮緞，以表示感謝嗎？或者是因為婚禮上男方花了很大筆的費用，所以要幫忙補貼？但是，時代不同了，現在帶著一棟房子娶老婆的男人並不多。大部分的夫妻都是一起存錢買房子、一起準備購買家中所需。我跟先生也是這樣，但儘管如此，婆家還是要我準備現金禮緞，真令人覺得諷刺。

由於當時老公才工作一年，所以幾乎沒有存款。雖然婆家有幫忙補貼全租房的保證金，但真要計較的話，我也支出了跟那差不多的結婚費用。明明雙方花的錢差不多，我卻要因為那該死的傳統還什麼的，親手將我用「血、汗、眼淚」積存的二十五萬元領出來、親手包裝、奉送出去。當然，我並沒有因為捨不得那些錢，就把停在停車場的汽車後照鏡全都砸碎，但這絕對不是令人感到愉快的經驗。

總之，我們除了禮緞費用之外，其他奢侈的習俗我們都不打算遵守，例如：互相贈送手錶或包包之類的事。可是後來情況變得有點曖昧，因為老公想在結婚之前買車，算一算還缺八萬塊，我覺得沒必要為了這點錢分期付款，因此毫不猶豫的拿出這筆錢，並對老公說：「買車的時候拿去補貼吧！」

婆婆知道後，覺得我懂事乖巧，十分讚賞我，於是擅自決定要買包包，送給這位補貼兒子買車的善良準媳婦。

「妳正在工作嗎？」

「是啊，但可以講一下電話沒關係，婆婆有什麼事嗎？」

「我現在在百貨公司。想要買包包給妳。」

「咦？包包？」

「對啊！雖然我沒什麼錢，但是因為妳很乖，所以我想買一個包送妳，妳喜歡什麼顏色？」

上班的時間，突然接到這通令人驚慌的電話，還叫我挑選包包的顏色，讓我有點不知所措。雖然我很想問婆婆是什麼品牌？怎樣的款式？但實在是不好意思開口。婆婆說她現在就在店裡，要我趕快選，所以我只是想到什麼就說什麼。

「嗯，深藍色。」

「奶茶色？」

「不，是深藍色。」

「好啊！奶茶色很漂亮。」

是我的發音不標準嗎？還是正確答案已經是奶茶色了呢？就這樣，我的第二個名牌包誕生了，但是我並不開心。儘管它的用途是為了展示給別人看，但這完全不是我可以駕馭的款式。就連我媽媽一看到都皺著眉頭說：「哎呀，這……包包是怎麼回事？」

「如何？包包妳還滿意嗎？」

「媽，真的非常感謝您。不過……跟我想要的款式有點不太一樣，我可以拿去換嗎？」

「嗯……這樣啊？那我幫妳跟店家聯絡喔！」

隔天我就拿著包包去了百貨公司。店裡美麗的包包們，包括我說的深藍色包包正敞開雙臂等待著我。店員對我說接到婆婆的來電了，請我輕鬆自在的挑選喜歡的包包。這是我有生以來第一次在百貨公司逛名牌精品店。我東摸西摸還試提了幾個，終於選定了其中一款。

「我要換這一個。」

「好的，客人。這個包包一年四季無論什麼時候拿，都是既時尚又美麗喔！您還需要補三萬塊的差額。」

這句話是什麼意思？還要再付三萬元？店員解釋說，因為我新挑選的包包比我婆婆送的那個還要貴，所以需要補差額。我心想「好像也沒那麼喜歡」便放下了那個雖然時尚，但是身價不菲的包。

然而，尷尬的事情持續發生。即使我選擇它旁邊的包包，或它旁邊的旁邊的其他包包，需補的差額每個都在三萬到四萬之間。最後，我選了同款的其他顏色，但是就連這樣都還要多補二萬元的差額。

「客人，因為您婆婆購買的包包是特價商品，所以基本上不管是換哪一個都需要補差額喔！」

「喔……所以這個包包是整間店裡最便宜的嗎？」

我的臉變得通紅，聲音微微顫抖。我覺得既丟臉又傷自尊。店員沒有回答我的問題，反而說了更令人傻眼的話。

「這個您覺得怎麼樣呢？這是本次新上市的新品，反正都要補差額嘛，這款可是最暢銷的喔！您的小姑也是買這一款喔！」

等等，等等。為何小姑會突如其來的登場？原來如此，婆婆和小姑一起來買我的包包，然後買給媳婦的是根本沒陳列在店裡的特價包，買給女兒的則是最新最暢銷的新品包。

我的手因為店員的話而抖個不停。為了現金禮緞我將每個月一點一滴存下來的存款貢獻出來，結果我那價值二十五萬元的血、汗、淚水，竟然只換來一個特價包，這實在是太荒謬了。我覺得我的眼睛裡，好像立刻就要噴出血、汗和淚水了。

「把媳婦當成女兒一樣看待」這句話簡直是胡說八道。媳婦和女兒就如同特價包和新品包，兩者是完全不一樣的。



第二個名牌包，我一次也沒用過。

★本文經采實文化授權，摘自《媳婦，也是別人家掌上明珠》。