　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女兒跟媳婦的地位差！就像「新品包」和「特價包」的差距

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲婆媳。（圖／CFP）

▲在婆婆心中，女兒跟媳婦的地位到底差距有多大？（圖／CFP）

文／媳婦，也是別人家掌上明珠

我喜歡名牌包。因為很堅固，所以放進三、四本書也不容易壞；手感很好能一手掌握；看起來有種不輕浮的帥氣……這些全都是屁話。我是因為昂貴，所以喜歡。只要有一個名牌包，就算不說出「我有可以購買價值五萬塊包包的經濟能力」，也可以「裝作」我有。雖然這樣聽起來，我像是個愛慕虛榮的庸俗之人，但這就是我誠實的內心。所以我喜歡名牌包，不，準確來說，是喜歡拿著名牌包的我。

照我這樣說，我擁有的名牌包應該可以塞滿整台購物車，但事實上我只有兩個。一個是弟弟去義大利旅行的時候，在 Outlet 買的Y牌包包。弟弟為了要減少行李，所以把盒子和防塵袋全都丟掉了，還將那個高貴的名牌包隨便塞在行李箱裡面帶回來。

請繼續往下閱讀...

託他的福，包包在到達我手上時，就像是已經用了十年一樣。看了都會讓人懷疑，那是在二手市集而不是在 Outlet 買的。看著屬於我的第一個名牌包上到處是皺褶，我的心就像被撕裂般疼痛。

為了撫平包包上的皺褶，我把家裡所有的絲巾都拿出來，一邊塞進包包裡面，一邊祈禱，但是不管怎麼做都沒用，不管是人，還是名牌包，皺紋一旦產生就不容易消除了。就在我差不多遺忘第一個名牌包的痛苦記憶時，第二個名牌包來臨了，是想都沒想過的婆婆送的禮物。

結婚前夕，兩家人都同意簡化婚事，但婆婆卻說希望不要省略現金禮緞，無論是當時還是現在，我都不知道為什麼女方一定要給現金禮緞。一直以來，傳統的習俗是男方得準備未來要一起居住的房子，女方則是準備房子裡的家具、家電等。

難道是因為買房子花的錢比準備家具、家電還多，所以要送給男方現金禮緞，以表示感謝嗎？或者是因為婚禮上男方花了很大筆的費用，所以要幫忙補貼？但是，時代不同了，現在帶著一棟房子娶老婆的男人並不多。大部分的夫妻都是一起存錢買房子、一起準備購買家中所需。我跟先生也是這樣，但儘管如此，婆家還是要我準備現金禮緞，真令人覺得諷刺。

由於當時老公才工作一年，所以幾乎沒有存款。雖然婆家有幫忙補貼全租房的保證金，但真要計較的話，我也支出了跟那差不多的結婚費用。明明雙方花的錢差不多，我卻要因為那該死的傳統還什麼的，親手將我用「血、汗、眼淚」積存的二十五萬元領出來、親手包裝、奉送出去。當然，我並沒有因為捨不得那些錢，就把停在停車場的汽車後照鏡全都砸碎，但這絕對不是令人感到愉快的經驗。

總之，我們除了禮緞費用之外，其他奢侈的習俗我們都不打算遵守，例如：互相贈送手錶或包包之類的事。可是後來情況變得有點曖昧，因為老公想在結婚之前買車，算一算還缺八萬塊，我覺得沒必要為了這點錢分期付款，因此毫不猶豫的拿出這筆錢，並對老公說：「買車的時候拿去補貼吧！」

婆婆知道後，覺得我懂事乖巧，十分讚賞我，於是擅自決定要買包包，送給這位補貼兒子買車的善良準媳婦。

「妳正在工作嗎？」

「是啊，但可以講一下電話沒關係，婆婆有什麼事嗎？」

「我現在在百貨公司。想要買包包給妳。」

「咦？包包？」

「對啊！雖然我沒什麼錢，但是因為妳很乖，所以我想買一個包送妳，妳喜歡什麼顏色？」

上班的時間，突然接到這通令人驚慌的電話，還叫我挑選包包的顏色，讓我有點不知所措。雖然我很想問婆婆是什麼品牌？怎樣的款式？但實在是不好意思開口。婆婆說她現在就在店裡，要我趕快選，所以我只是想到什麼就說什麼。

「嗯，深藍色。」

「奶茶色？」

「不，是深藍色。」

「好啊！奶茶色很漂亮。」

是我的發音不標準嗎？還是正確答案已經是奶茶色了呢？就這樣，我的第二個名牌包誕生了，但是我並不開心。儘管它的用途是為了展示給別人看，但這完全不是我可以駕馭的款式。就連我媽媽一看到都皺著眉頭說：「哎呀，這……包包是怎麼回事？」

「如何？包包妳還滿意嗎？」

「媽，真的非常感謝您。不過……跟我想要的款式有點不太一樣，我可以拿去換嗎？」

「嗯……這樣啊？那我幫妳跟店家聯絡喔！」

隔天我就拿著包包去了百貨公司。店裡美麗的包包們，包括我說的深藍色包包正敞開雙臂等待著我。店員對我說接到婆婆的來電了，請我輕鬆自在的挑選喜歡的包包。這是我有生以來第一次在百貨公司逛名牌精品店。我東摸西摸還試提了幾個，終於選定了其中一款。

「我要換這一個。」

「好的，客人。這個包包一年四季無論什麼時候拿，都是既時尚又美麗喔！您還需要補三萬塊的差額。」

這句話是什麼意思？還要再付三萬元？店員解釋說，因為我新挑選的包包比我婆婆送的那個還要貴，所以需要補差額。我心想「好像也沒那麼喜歡」便放下了那個雖然時尚，但是身價不菲的包。

然而，尷尬的事情持續發生。即使我選擇它旁邊的包包，或它旁邊的旁邊的其他包包，需補的差額每個都在三萬到四萬之間。最後，我選了同款的其他顏色，但是就連這樣都還要多補二萬元的差額。

「客人，因為您婆婆購買的包包是特價商品，所以基本上不管是換哪一個都需要補差額喔！」

「喔……所以這個包包是整間店裡最便宜的嗎？」

我的臉變得通紅，聲音微微顫抖。我覺得既丟臉又傷自尊。店員沒有回答我的問題，反而說了更令人傻眼的話。

「這個您覺得怎麼樣呢？這是本次新上市的新品，反正都要補差額嘛，這款可是最暢銷的喔！您的小姑也是買這一款喔！」

等等，等等。為何小姑會突如其來的登場？原來如此，婆婆和小姑一起來買我的包包，然後買給媳婦的是根本沒陳列在店裡的特價包，買給女兒的則是最新最暢銷的新品包。

我的手因為店員的話而抖個不停。為了現金禮緞我將每個月一點一滴存下來的存款貢獻出來，結果我那價值二十五萬元的血、汗、淚水，竟然只換來一個特價包，這實在是太荒謬了。我覺得我的眼睛裡，好像立刻就要噴出血、汗和淚水了。

「把媳婦當成女兒一樣看待」這句話簡直是胡說八道。媳婦和女兒就如同特價包和新品包，兩者是完全不一樣的。

第二個名牌包，我一次也沒用過。

▲媳婦，也是別人家掌上明珠。（圖／采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《媳婦，也是別人家掌上明珠》。

ET快訊
澳音樂家染疫來台演出「待9天」　指揮中心公佈活動足跡
撐不住了！台中亞緻飯店宣布收攤
澳音樂家染疫！指揮中心「擴大匡列124接觸者」　36人需隔離
院內感染再添1例！案34同病房不同病室已出院病患染疫
LIVE／染疫音樂家「走入觀眾席」隔離數恐增　指揮中心最新說
蔡阿嘎被打隔3天「出聲護嫌犯親友」！高EQ舉動網激讚
慎入！新冠肺炎首例肺部活檢報告照片曝光　「全充血壞死成古銅色
快訊／外籍男陳屍中央研究院人文館戶外！警急拉封鎖線調查
婚禮遲到15年終於補辦！吳尊嬌妻「正臉真面目」首曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

草食男這樣撩！交換男女立場「先約他見面、先說我喜歡你」

get潛力股男攻略！「認同＋稱讚」成為他們幻想中的女友

心碎！男友為什麼不想結婚？　專家：妳不夠有說服力

「遠離事發起因、讓自己慢下來」　不被憤怒綁架的8種方法

農曆新年「8大禁忌」快筆記！不能早上洗澡、紅包不能是單數

一張圖說明院內感染調查情況！累計8人確診、醫護採檢全出爐

大學甄選外加名額　教育部：不影響考試分發名額

澳音樂家染疫來台演出「待9天」　指揮中心公佈活動時序

台大醫院再縮探病時段！下周一起每日僅開放探病一次

鐵定開罰！彰化女不配合居家檢疫外出會男友　衛生局：從10萬元起跳

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

一張圖說明院內感染調查情況！累計8人確診、醫護採檢全出爐

大學甄選外加名額　教育部：不影響考試分發名額

澳音樂家染疫來台演出「待9天」　指揮中心公佈活動時序

台大醫院再縮探病時段！下周一起每日僅開放探病一次

鐵定開罰！彰化女不配合居家檢疫外出會男友　衛生局：從10萬元起跳

澳音樂家染疫！指揮中心「擴大匡列124接觸者」　36人需隔離14天

快訊／院內感染再添1例！案34同病房不同病室已出院病患染疫

烏日啤酒廠改造計畫動土　台灣菸酒董事長丁彥哲提「3亮點」

LIVE／染疫音樂家「走入觀眾席」隔離數恐增　指揮中心13:30最新說明

配給藥局酒精72瓶要賣7天　民眾需求度高…藥師傷透腦筋

權值股重挫逾1%　台股收盤下跌193點...收11,321點

為了養貓買房！年薪百萬哥不交女友「只要寵物陪」　網曝真實經歷：已交屋

一張圖說明院內感染調查情況！累計8人確診、醫護採檢全出爐

大學甄選外加名額　教育部：不影響考試分發名額

澳音樂家染疫來台演出「待9天」　指揮中心公佈活動時序

黃西田父女較勁鬧分家　女隊員「不挑食」趁亂告白

《黑澀會》陶嫚曼女兒1歲了！　母女「彎月笑眼」五官神複製…網驚：下巴好尖

台大醫院再縮探病時段！下周一起每日僅開放探病一次

擺臀扭腰難不倒牠　這條眼鏡蛇好專業！不輸專業模特兒

桃園捷運綠線G10-G12站藝文特區連續壁施工　提醒改道

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

確診音樂家爆　「彩排沒戴口罩咳不停」

快訊／新冠肺炎再添2例！

澳音樂家咳嗽　NSO團員難以置信

即／58歲音樂家在台發病　緊急隔離21人

宣布緊急狀態？陳時中：台灣離那個情況還很遠

foodpanda「3月全台天天免外送費」

下週2波冷空氣來襲　北台濕冷降雷雨

澳音樂家確診！聽眾還原當天狀況：很多人圍著他擁抱、拍照

龐寧寧離世　學生：老師笑聲是台大物理最懷念風景

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

不熟學弟丟紅炸彈他慌了　網戳盲點：你自找的

LIVE／指揮中心2210加開記者會

更多熱門

相關新聞

小三囂張攜子找老公！她氣炸肉身擋車　婆婆情急推打

小三囂張攜子找老公！她氣炸肉身擋車　婆婆情急推打

人妻小乃（化名）被婆婆徒手推打，造成她受傷，還被當眾辱罵，「臭女人」、「瘋女人」等，氣得她對婆婆提告求償。然而，法院開庭時，婆婆辯稱，因兒子外遇生子，小三帶著小孩到公司找兒子，媳婦因此到公司大鬧，還肉身擋車，她情急之下才做出那些舉動，法官最後判她須賠償媳婦2萬元。

38婦女節　各世代女性投保規劃一次看

38婦女節　各世代女性投保規劃一次看

愛情等的是時機！愛得早不如愛得剛好

愛情等的是時機！愛得早不如愛得剛好

戀情總是很短暫？走向永遠靠這招

戀情總是很短暫？走向永遠靠這招

如果你是小三！對自己誠實一點

如果你是小三！對自己誠實一點

關鍵字：

媳婦婆媳婚姻名牌包

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

謝和弦PO「拿剪刀1分片」網揪綠衣玄機！

狠K蔡阿嘎孕妻！26歲黑衣男起底「是館長粉絲」

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

台大醫解析《金師傅2》劇情被讚爆

艾莉絲夫婦超市起爭執！

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面