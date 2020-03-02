戀情總是很短暫？「愛比不愛再多一些」走向永遠的秘訣

▲牽手一輩子的夫妻，到底是靠什麼秘訣走到永遠？（圖／CFP）



文／若終究沒有永遠，每個有你的瞬間都是多一點

從來就沒有什麼天生一對的兩個人。



或許我們都在期待著，等待著所謂真愛，所謂對的人。

請繼續往下閱讀...

我也一直相信會有個人，就像電影《小時代》當中所說的：「他一定會穿越這個世間洶湧的人群，一一地走過他們。懷著一顆用力跳動的心臟，捧著滿腔的熱和沉甸甸的愛，走向你，抓緊你。他一定會找到你，你要等。」

只是在這個過程中，我們多少還是會跌跌撞撞，多少還是會撲空，多少還是會付出了真心後，卻一無所獲。但這些都是為了讓我們成長，讓我們在遇見對方的時候，能是我們蛻變後最美的時候。

我們總是在每次的受傷後更堅強一些，在每一次的失望後更看清一些，在每一次的失去後更了解自己一些。

誰不期盼遇見一個與自己契合的靈魂，只是不管再怎麼契合，再怎麼相似，你們終究不同，是兩個獨一無二的個體，還是會有摩擦。

但這其實沒有什麼不好，在摩擦的過程中，或許沒有辦法解決每一個問題，至少你們找到一個彼此都能接受的方式。

牽手一輩子的夫妻，不是每一對都能完全喜歡對方的習慣，有的甚至任意就能講出對方的無數缺點。



那為什麼他們能一直走下去？我想也許是因為，他們愛著對方的，比起不愛的那些習慣，要多出很多很多。

所謂的那個對的人，不是任何方面都無可挑剔的人，也不是不會和你吵架的那個人。而是你們都能接受彼此雞毛蒜皮的小習慣；是你們愛對方的那些，比起不愛的，還要再更多更多的人。

有時候或許不是自己或者對方不夠好，而是我們對幸福都太過苛求。

所謂的天生一對，也只不過是他們都懂了這個道理，都明白了愛情沒有最好，只有剛好。



剛好你愛的比起不愛的要再多一些。剛好，那就是永遠。

★本文經采實文化授權，摘自《若終究沒有永遠，每個有你的瞬間都是多一點》。