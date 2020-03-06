小三囂張攜子找老公！她氣炸肉身擋車　婆婆情急推打：瘋女人…被告判賠2萬

▲女子被婆婆辱罵「瘋女人」，氣炸提告。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台中報導

人妻小乃（化名）被婆婆徒手推打，造成她受傷，還被當眾辱罵，「臭女人」、「瘋女人」等，氣得她對婆婆提告求償。然而，法院開庭時，婆婆辯稱，因兒子外遇生子，小三帶著小孩到公司找兒子，媳婦因此到公司大鬧，還肉身擋車，她情急之下才做出那些舉動，法官最後判她須賠償媳婦2萬元。

根據判決書，小乃提告主張，2019年5月9日上午，她在丈夫所經營的公司廠區車道遭到婆婆徒手推打，導致她左右手都受到擦挫傷，不僅如此，婆婆還當眾辱罵她，「瘋女人」、「臭女人」、「老女人」等，讓她的名譽被貶損，造成她精神痛苦，因此提告求償。

法院審理期間，小乃婆婆辯稱，因為兒子外遇生子，事發當天，小三帶著剛出生不久的小孩到公司找兒子，小乃得知後便到公司大鬧，她也立刻趕赴現場勸小三離開，但沒想到小乃竟肉身擋車，她擔心出意外，情急之下只好推打媳婦及出言辱罵。

小乃婆婆另外說道，自己已經70有餘，沒有工作也沒有收入，希望法官能酌以適當的賠償金額，而法官審理後，也依法判婆婆須賠償小乃精神撫慰金2萬元。全案可上訴。

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