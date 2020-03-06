38婦女節投保規劃有撇步　各世代女性善用保單愛自己

▲三八婦女節將至，專家提醒，各世代女性可透過保險規劃來分散風險，活出更漂亮的人生。（圖／示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的「三八婦女節」即將到來，元大人壽提醒，獨立自主的現代女性，在照顧家人前更應將自己照顧好，透過保險規劃來分散人生各階段風險，如20世代女性可強化意外及醫療等保障，30世代女性則可用利變壽險累積資產等，就是要用不同的方式愛自己。

根據勞動部統計處2019年「近年我國女性勞動參與狀況」資料顯示，近20年來女性勞動力人數增加超過150萬人，勞動力參與率提升了5.5個百分點，由此可見女性經濟獨立的比例日益提高。越來越多的女性選擇保險來規劃保障及累積資產，由於不同的人生階段需求不同，元大人壽建議，可依自身狀況及經濟能力來進行規劃，同時針對各世代提出不同的投保重點。

針對剛畢業或職場資歷尚淺的20世代小資女，由於年輕且多為單身，元大人壽認為，先確認父母是否曾為自己投保過保單，可先針對不足之處補齊，若完全沒有任何保險，由於此階段收入較少，建議先投保如定期壽險、意外傷害保險及實支實付醫療險，作好基礎保障，另定期壽險及意外傷害保險也可選擇網路投保，不但保費較實體通路低、又沒有投保時間及空間的限制，輕鬆又方便。

走入婚姻或已為人母的30世代女性，人生多了妻子和媽媽的角色，家庭責任也變得不一樣。這階段除了補強自己的保障外，也要開始準備孩子的教育金，可選擇長年分期繳的利率變動型增額終身壽險，兼具保障及資產累積功能，如果孩子未來有留學國外的計畫也可以選擇美元利率變動型增額終身壽險，但須留意匯兌風險並檢視自身承受匯率風險的能力。

職場全盛期的40世代女性，由於工作資歷深，收入也是人生最豐厚的階段，此階段除了繼續累積子女教育金外，元大人壽指出，可開始著手退休準備，將老年最需要的醫療帳戶基金先準備好，如日額醫療險、失能扶助險、重大傷病險或癌症險，把未來的醫療照護率先備齊。

待子女經濟獨立後，進入空巢期的50世代女性可開始透過較短年期的利率變動型增額還本終身壽險來為自己創造被動式收入，成為退休後的現金流，未來還具有傳承功能，既能照顧自己退休後的生活，未來還能照顧下一代。