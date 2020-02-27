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如果你是小三！對自己誠實一點　至少你能成為心甘情願的人

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▲感情出軌，第三者，外遇，通姦。（圖／視覺中國CFP）

▲當你不小心成為小三時，你會誠實的面對自己嗎。（圖／視覺中國CFP）

文／若終究沒有永遠，每個有你的瞬間都是多一點

她愛他，他也愛她，然後他告訴你，他愛你，於是你也愛他。你不知道好好的愛，為什麼會變成這個樣子。你不知道，後來自己怎麼了，怎麼會愛成了，一個自己都不認同的人。

你是他們的第三者。

請繼續往下閱讀...

起初，你沒有想得太多。你們是同事、是朋友，上班談公事，偶爾談談心事，下了班以後，你有時候會想起他。後來，他突然多了些時間，於是你們有了宵夜，有了下班後的訊息，有了愛。

周遭的人不是沒有察覺，起初，你很小心翼翼地處理你們的關係，慢慢到後來，你發現自己並不介意他已經有了她，你以為這樣的不介意可以平衡你們的關係，可是這樣的不介意，反而讓他住進你毫無防備的心裡。

你沒有想過要破壞他們之間，你很明白，所以到後來，你想讓這段關係單純一些，你想著，如果愛上了就無法改變，那就讓愛單純一些，不求什麼，只求還能繼續。

可是，愛從來不是這麼簡單的事情，在一個人煎熬的時刻，在夜晚想起他的寂寞時刻，在每一個牽著手，接著你知道他要回去她懷裡的時刻。

你想佯裝偉大，卻發現做不到，你明白自己想要更多，也明白這樣下去不好，你很煎熬、很矛盾，因為心裡知道，你的矛盾其實都有答案。

你想要快樂一點，可是做不到，你想放手，卻又貪戀他的餘溫。在愛面前，好像永遠都毫無選擇。

其實你不是毫無選擇，你只是不夠誠實罷了。

不夠誠實自己沒有辦法獨自應付寂寞，不夠誠實自己其實想要更多，不夠誠實在放不下的背後，是你也不願狠心割捨，不夠誠實，其實你也有一點不甘心。

對於其他人，你大可找千個或萬個冠冕堂皇的理由，畢竟你深深明白，這些自己所做的事情，在其他人的眼裡會是什麼樣子，因為你也曾經是他們，你也曾經看過聽過誰，做著和你現在一樣的事情。

可是對自己，卻沒辦法這麼做。你不是毫無選擇，你永遠都有選擇，是要離開，還是要繼續愛。

比起在筆記本上、在手機上、在狀態上寫下決定，不如先傾聽自己到底要什麼，然後心甘情願地、用力地去做，接受那些疼痛和破碎，假使收不回愛，至少先收回自己。

或許你沒有想要破壞他們之間，可是這不代表你能否認，在放不開手的背後，在願意繼續等待的背後，其實都是存有快樂的。如果是的話，那就好好享受當下的快樂，再好好難過，好好拉扯。

或許此時你最想要的，不是當一個誰期盼中的人，那就先把自己還給自己吧。

至少，你能成為心甘情願的人。

至少，心甘情願裡，還有快樂。

▲若終究沒有永遠，每個有你的瞬間都是多一點。（圖／采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《若終究沒有永遠，每個有你的瞬間都是多一點》。

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