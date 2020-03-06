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新冠病毒真實樣貌曝光！　深圳研究團隊捕捉到「侵入細胞過程」

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▲深圳利用顯微鏡觀察到新冠病毒的真實樣貌。（圖／深圳市第三人民醫院，下同）

▲深圳利用顯微鏡觀察到新冠病毒的真實樣貌。（圖／深圳市第三人民醫院，下同）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎爆發以來，各國開始研究新冠病毒。深圳一個聯合研究團隊從臨床新冠肺炎病例獲取生物樣本，首次使用冷凍電子顯微鏡觀察觀察，曝光了新冠病毒經滅活後的真實樣貌。研究發現5日發表於生物領域最大的預印本發行服務BioRxiv上。

國家感染性疾病臨床醫學研究中心／南方科技大學第二附屬醫院（深圳市第三人民醫院）與南方科技大學冷凍電鏡中心等部門，在疫情爆發後成立聯合研究團隊，進行新冠病毒分離、培養、鑑定及結構解析等系統性研究分析。

▲深圳利用顯微鏡觀察到新冠病毒的真實樣貌。（圖／深圳市第三人民醫院，下同）

團隊在2020年1月27日從1名新冠患者肺泡灌洗液中分離出病毒株，並迅速完成基因組測序和鑑定，及時向全球流感資訊共享平台（GISAID註冊編號：EPI＿ISL＿406594）註冊共享資訊，並命名該新冠毒株為「BetaCoV／Shenzhen／SZTH－003／2020」。

經過多種方法確認滅活的新冠病毒後，由南方科技大學冷凍電子顯微鏡中心的專家，利用冷凍電子顯微鏡分析技術，不僅首次觀察到了真實的新冠病毒經滅活後的形貌，並且捕捉到了該病毒侵染宿主細胞中的一個重要中間狀態。

▲深圳利用顯微鏡觀察到新冠病毒的真實樣貌。（圖／深圳市第三人民醫院，下同）

此時病毒正處於識別和附著宿主細胞後，準備與細胞發生融合的時期。經國內外文獻檢索，這是新冠肺炎疫情爆發以來，科研工作者首次在冷凍電子顯微鏡下觀察到新冠病毒全病毒的真實形貌。

冷凍電子顯微鏡避免了常溫電子顯微鏡對生物樣品的脫水、染色等破壞作用，最大限度地保持了生物樣品生理狀態下的真實形貌。聯合研究團隊現正在進一步研究新冠病毒超微結構、病毒侵染人類宿主細胞的特性、與新冠肺炎臨床預後關係。

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