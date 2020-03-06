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醫護被外送員嫌「髒」！各界醫師撻伐：誰的心比較髒？

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▲桃園市衛生局指出，6日起落實陪病者與探病管制措施，探病者採實名登記。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲醫護人員的辛苦站在第一線，卻屢遭歧視。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）肆虐，醫事人員無懼死亡，站在第一線守護家園。但近日歧視醫事人員的事件頻傳，就連吃飯也遭羞辱。有護理人員在臉書透露，南投縣佑民醫院醫護人員叫餐點外送，外送員送抵醫院後，保持很遠距離請醫護人員到院外取餐，理由是「你們很髒、醫院很髒」這舉動讓醫師們看不下去。

泌尿科醫師蔡秀男也生氣地寫下「看看誰的心比較髒？」並在臉書發文要大家好好反省，無論如何病人血膿屎尿，醫護從來不會嫌病人「髒」！現在醫院規定外送便當要到醫院門口，不能入內，就是怕外送業者可能傳播病菌，避免進入醫院感染其他病人或醫護，「人家沒嫌你髒，你還嫌醫護『髒』？」

請繼續往下閱讀...

另外，蔡秀男表示，台灣醫院內消毒感控都是高標準，開刀房更是，他指出，醫護天天洗手洗到龜裂，口罩也不離身，「手伸出來，看看誰比較『髒』？」「看看誰的『心』比較『髒』？」

麻醉科醫師邱豑慶則透露，護理師們常被一些酸語所傷害，有人覺得檢疫醫院髒，甚至在地方社團講一些刺傷醫護人員的心的話語。「質疑假新聞的，我可以告訴你，我認識的該院護理師們，甚至因此常常被這些地方社團的留言氣哭。」

邱豑慶奉勸大眾「傷人的話，鋒利如刀」，人性有善有惡，但諸如我受訪講的：『十份善真能抵消一份惡？再多人送花，講個不著邊際的辛苦了，就能抵消被一份惡意真真切切地傷害了的創傷？』要網友們酸人前三思。

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