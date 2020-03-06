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惠普強攻電競市場！　聯手新銳導演張欽及金曲新人王ØZI拍廣告

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▲▼惠普,ØZI,OMEN。（圖／Mr.Rooftop 頂樓先生）

▲惠普強推電競筆電與遊戲主機。（圖／Mr.Rooftop 頂樓先生）

記者謝仁傑／綜合報導

近年電競風潮盛行，惠普（HP）的筆電「OMEN」號稱是為電競而生，為了讓外界更注意到這台筆電，惠普找來去年奪下金曲新人王的新星ØZI拍攝形象廣告，聯手新銳導演張欽，拍攝一支結合電競元素和宗教奇幻的廣告。

廣告中的筆電「OMEN 17」搭載第9代Intel® Core™ i9處理器、NVIDIA® GeForce RTX™ 2080顯示卡、窄邊框顯示器，解析度達1080p。已在台灣上市，官網售價新台幣39,999元。

▲▼惠普,HP,筆電,外接顯卡。（圖／Mr.Rooftop 頂樓先生）

▲惠普(HP)主打電競的遊戲主機「Omen x Desktop」。（圖／Mr.Rooftop 頂樓先生）

▲▼外接顯卡,omenxdesktop。（圖／HP官網）

▲惠普(HP)主打電競的遊戲主機「Omen x Desktop」。（圖／HP官網）

外觀像是魔術方塊的，其實是HP在2016年就推出的遊戲主機「Omen 」，相較市面常見的長方形立式機殼，給人別樹一格的感覺。在國外零售商，售價2,099美元（約新台幣62,800元），HP.com則售價1,799美元（約新台幣53,830元）。不過可惜的是，目前這顆遊戲主機尚未在台灣上市。

▲惠普,Omen。（圖／Mr.Rooftop 頂樓先生）

▲惠普新廣告透露著濃厚的宗教元素。（圖／Mr.Rooftop 頂樓先生）

廣告影片透露著濃厚的宗教色彩，卻又與現代科技產品結合得無違和。《ETtoday新聞雲》記者採訪廣告導演張欽，詢問他的廣告創意發想時，他表示：「OMEN的LOGO很像個印記，像古代傳說那種記號，傳奇且神祕，因此我想將古代神聖的象徵與產品做連結會很有趣！就像是未來人ØZI找到上古時締造的科技-HP OMEN電腦的概念。」

OMEN系列筆電不斷有升級的版本推出，惠普也因此透過廣告促銷，讓消費者建立更深印象。廣告導演張欽也說：「就像是ØZI帶領著觀眾去尋找我刻劃的世界觀，探索、獲得這個神器，就像RPG遊戲那樣。」


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