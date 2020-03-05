快訊／58歲音樂家「在台發病」　2/28-3/1國家音樂廳演出！音樂廳關閉消毒

記者柯振中、趙于婷、洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心5日晚間10點10分緊急加開記者會，令人訝異的是，文化部部長鄭麗君也到場參加會議。指揮官陳時中在會議上表示，該例澳洲個案仍未得到澳洲方面的證實，但進一步追查航班資料後，已經鎖定相關對象，該名對象為58歲音樂家，在台灣移動足跡相當廣泛，在台灣有演出，並非在台灣被感染，接下來將依照接觸史，隔離21人。

▲流行疫情指揮中心晚間再度加開記者會。（圖／記者楊詩益攝）

指揮中心指出，雖然旅客入境前有咳嗽症狀，但無疫區旅遊史，入境時也沒有症狀，研判應是境外感染，這名確診患者2月22日從英國倫敦經曼谷到台灣，23日入境，27日晚間出現咳嗽、流鼻水的狀況，3月2日離開台灣。在離開前，這名音樂家活動足跡相當廣泛，曾在國家音樂廳演出，還開過記者會與專訪。

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目前已經列出個案在台的接觸者，其中密切接觸者將居家隔離14天，其餘接觸者則自主健康管理14天，若在管理期間出現發燒、咳嗽等症狀，接觸者應立刻戴上口罩就醫，若症狀持續，就醫時務必告知旅遊史、職業以即接觸史，以利及時通報、採檢。

由於這名音樂家曾在國家音樂廳演出，文化部部長鄭麗君宣布，近期國家音樂廳的活動、演出全數取消，全廳關閉消毒。