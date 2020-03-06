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3月底武漢病例「基本清零」　陸中工院院士：4月可以摘下口罩了

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▲▼病例基本清零。（圖／翻攝《人民日報》）

▲張伯禮說，到了3月底時，武漢的病例基本清零。（圖／翻攝《人民日報》）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴散，大陸各省疫情更是慘重。不過，大陸中工院院士張伯禮說，從數據演變來看，預估到3月底時，湖北武漢的病例能實現「基本清零」的狀況，4月底除了湖北以外的省份基本上能夠摘下口罩，恢復正常生活秩序。

綜合陸媒報導，張伯禮指出，從疫情演變數據來看，除了湖北以外的其他地區，2月底新增的病例基本上已經「清零」，預估除了武漢市以外的地區，湖北省3月中也能「基本清零」，而武漢也有機會在3月底清零。

不過，他也提到，雖然依照總體趨勢來看是這樣，但還是有可能出現零星個案，「清零也不是絕對的。」

▲▼病例基本清零。（圖／翻攝《人民日報》）

▲張伯禮提到，等到4月底時，除了湖北以外的民眾基本上可以摘下口罩。（圖／翻攝《人民日報》）

他說明，到了4月底時，除了湖北以外的地區，民眾基本上可以摘下口罩，恢復正常生活秩序，但湖北省可能會稍晚，尤其是武漢市，可能會晚一個月左右，「但是，我不主張那麼著急摘口罩，即使復工復產，恢復正常秩序了，口罩還是慢一點摘比較好。」

張伯禮強調，就算真的清零了，少聚集、勤洗手、戴口罩的好習慣來是要保持，畢竟接下來的重點是「輸入性病例」，要防範國外的病例進入。

他說，新型冠狀病毒會不會常態化仍不好說，還需要加強流調、基礎研究，畢竟目前對病毒的了解相當有限，但冠狀病毒對人類的影響絕對不會就此終止，因此他希望能夠研究感染機制，研發針對廣泛冠狀病毒的藥物，以不變應萬變。

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