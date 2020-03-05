訂單要求「送醫院門口」！外送員一看秒拒絕…嗆醫護：你們很髒

▲醫護人員感到「被歧視」。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

為了一同抗疫，許多站在一線的醫護人員連買餐點的時間都沒有，只能透過外送解決飲食需求。不過，近日有位南投護理人員叫中午叫外賣，餐點送達時，希望對方能送到門口，沒想到被以「你們很髒」的理由拒絕，讓他感到相當難過。

南投一名護理人員近日叫外賣，等到餐點送達大樓附近時，詢問外送員「是否能送到門口」，沒想到被以「你們很髒、醫院很髒」等理由拒絕，被要求到外面拿，讓他感到相當受傷，「就是不方便才叫外送、也知道外送員很辛苦，但這樣的話、讓我們同是很受傷。」

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該家醫院指出，在新冠肺炎疫情爆發前，護理人員只要點餐，外送員都會幫忙送到各樓層，但疫情爆發後，許多人只意送到門口，不願再進入醫院內部，這名外送員更是保持超遠的距離，要求護理人員隔著一條馬路取餐。

▲為了避免糾紛，有醫護人員開始自己帶便當。（圖／翻攝《東森新聞》）

事實上，這並非首起外送員拒絕送到醫院的案例，一名護理人員爆料，不只這名外送員，其實很多店家也都不願意送到醫院內，「我們做這行，好像有點被歧視的感覺。」

對於外送員拒送的案件，院方表示理解，近日新冠肺炎的疫情造成許多恐慌，但希望外界能明白，一線醫護人員對防疫的重視比一般人看得更重，也會確實做好分倉分流的，希望民眾能給予支持。

不過，除了拒絕送餐的案例，也有護理人員透露，還是有不少店家願意外送，甚至還有病患會準備小點心，慰勞一線的醫療人員，讓人感到相當窩心。

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