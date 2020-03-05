點外送「多一支大雞腿」！看完紙條…她忙協尋老闆　網笑讚：雙魚就是優

▲原PO點了一碗湯，老闆幫加料放了一支大雞腿。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「有沒有人叫外送，遇過店家暖心的舉動！？」一名女網友在臉書《爆廢公社》貼文，說她晚餐明明只點了一碗「麻油米血高麗菜湯」，拿到的時候卻覺得很大一包，打開發現多了一支大雞腿，袋子裡還有一張紙條。看完紙條後，她忍不住協尋老闆，「不知道老闆有沒有在爆廢裡～」想要表達謝意。

這位女網友文中表示，她點外送的時候，明明只訂了一碗「麻油米血高麗菜湯」，拿到的時候卻發現很大包，「想說怎麼這麼大包～發現多了一支大雞腿～之後在袋子看到紙條～原來是老闆生日大放送耶！」只見紙條上用娟秀字跡寫著「您好：今日老闆生日，高麗菜米血湯加一支雞腿 ^_^ 祝您 用餐愉快」，署名則是店家的名稱。

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▲原來是老闆生日大放送啊 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO忍不住在《爆廢公社》社團協尋老闆，想送上生日祝福，「不知道老闆有沒有在爆廢裡～但我還是要跟老闆說：老闆謝謝你！祝你生日快樂啊！」看到貼文後，其他人紛紛大喊羨慕，「這個老闆讚喔」、「只遇過店家東西沒了，幫我換別的食物，再送一瓶飲料說聲抱歉」、「看來不用新台幣下架他不行了」、「佛心老闆來的。」

還有人一看老闆生日日期就直呼，「雙魚座就是那麼優秀」、「看了肚子都餓了，老闆生日快樂，跟我一樣雙魚座，超u的」、「雙魚座就是可以那麼嗨，我爽送就送，就圖一個『送（爽）』。」也有網友分享自己的經驗，「之前叫外送買炸雞的時候也是～多送一支雞翅 整個開心」、「外送點早餐然後註明飲料要加價變成大杯，老闆直接免費升級並在袋子上寫『請你大杯』。」

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