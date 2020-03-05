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武漢超過200醫護人員院內感染！　醫生「揭露內部實情」：確實糟糕

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲武漢市中心醫院李文亮醫生過世後，許多人獻花。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

武漢市中心醫院26天內已有3名醫生，因為感染新冠肺炎相繼離世。有知情網友爆料，目前醫護人員院內感染情況很嚴重，已經有3名副院長被感染，總共有超過200名職員都中標。

根據「觀察者」網報導，從「吹哨人」李文亮醫師身亡2月7日身亡後，甲狀腺乳腺外科黨支部書記、主任江學慶於3月1日過世，3日武漢市中心醫院眼科副主任、主任醫師梅仲明感染新冠病毒去世。短短26天內，3名醫生離世。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

一名知情網友透露內部狀況，「目前武漢市中心醫院是被感染的職工最多的醫院之一。目前有超過200名職工感染，3個副院長被感染，一個護理部主任感染，多個科室主任正在用ECMO維持；多個主任醫師上呼吸機，多個一線醫護經歷了生死一線間。急診科損失慘重，腫瘤科倒下近20個醫護人員……」。

一名武漢市中心醫院醫生證實，「情況確實比較糟糕」。他解釋，由於醫院距離華南海鮮市場很近，當時很多已經感染的人前往看病，但當時還不知情的醫護人員也沒做好防護，加上初期防護物資緊缺，導致大量醫護人員被感染。

而一名被認證為武漢市中心醫院工作人員的網友也發文表示，「本次抗疫過程中，腫瘤科超過20名醫護被新冠病毒感染，全科醫護感染達19%左右」，許多醫護人員雖然多位家人感染，但仍堅持在工作職位上，更有護士流產10天後重回一線。

▲大陸網友發文求救。（圖／翻攝自今日頭條）

▲大陸網友發文求救。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友發文求救。（圖／翻攝自微博）

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