手機下單避免「接觸感染」　陸商辦外賣訂單暴增200％

▲餓了麼數據顯示，商辦外賣訂單較上周爆增200％。（圖／視覺中國CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸各地在上月10日陸續復工復產，不過，由於新冠肺炎疫情仍未完全結束，許多人仍盡量避免與人接觸，這也帶動外送、外賣市場的成長。外送平台餓了麼最新數據顯示，商辦的外賣訂單量逐漸回升，和復工第一周相比增長200%。以浙江為例，溫州龍灣區和杭州西湖區商辦的訂單甚至增長1500%和1100%。

《工人日報》報導，突如其來的新冠肺炎疫情導致春節假期延長，各地復工開學時間延後，新興消費模式已成為宅家戰「疫」的首選。業內人士認為，異軍突起的「宅經濟」撐起大陸今年春節消費的半邊天，所謂「宅經濟」是指以手機為基礎，像是手機遊戲、直播、網購等行業。

《中新網》引用餓了麼數據，截至3月初，該平台60%中小商戶已復工，外賣訂單量和復工第一周（2月10日至17日）相比增長100%。此外，餓了麼的口碑平台，書店、美髮等到店消費也逐步回升，部分城市訂單量分別增長800%和360%。

數據顯示，隨著各地復工，商辦的外賣訂單量也逐漸回升，和復工第一周相比增長了200%。以浙江為例，台州商辦的訂單增長900%，金華的商辦訂單增長700%，紹興、杭州增長均為630%。其中，溫州龍灣區和杭州西湖區的商辦訂單分別增長1500%和1100%。

此外，整個2月，有超過8萬家小店開通外賣業務，將近70%仍持續或開始營業中。其中，60%店家的營收達到或超過春節前水平。

另一個旅遊平台「飛豬」則透露，除湖北外，全大陸近50%的酒店恢復營業，各地酒店營業率相比上周略有增長。廣州、深圳約50%酒店恢復營業，上海、杭州緊隨其後約45%，成渝地區約40%酒店營業。