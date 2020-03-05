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新光三越260間餐飲外送「教父牛排」也能點　檀島、添好運買一送一

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▲新光三越美食外送服務開跑。（圖／新光三越提供）

▲新光三越美食外送服務開跑，集結20間獨家美食打頭陣。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

經過一週試營運，新光三越百貨針對餐飲外送服務將於3／6正式上線，共有260間餐飲櫃位參與，主打「20間首次外送的獨家品牌」，包括教父牛排旗下Boulevard大道301牛排、檀島香港茶餐廳、鐵火牛排、一風堂等，且保證「與店內同價」，初期還推出特定餐點買一送一優惠。

▲新光三越美食外送服務開跑。（圖／新光三越提供）

新冠肺炎疫情未歇，新光三越原本預計今年第三季將上限的餐飲外送服務，提前至3月開始起跑，與Uber Eats跟foodpanda 2大餐飲外送平台合作，共有260間餐廳可選擇，囊括館內85%的餐飲，而且挟著通路優勢，也有許多知名餐廳力挺，鄧有癸主廚旗下的Boulevard大道301牛排，還特別研發外送餐點，讓送到家時的狀態能有一定水準。

▲新光三越美食外送服務開跑。（圖／新光三越提供）

▲新光三越美食外送服務開跑。（圖／新光三越提供）

針對餐飲外送服務新上線，也推出限日限量買一送一優惠，檀島的秘製叉燒包、添好運的酥皮焗叉燒酥、點點新的豬仔流沙包都有，其他還有原價220元的瑞記海南雞飯套餐、原價120元的朱記餡餅粥豬肉捲餅、原價200元的小紅點正宗海南雞腿飯、原價188元的這位泰泰綠咖哩雞腿肉飯＋飲料，以及原價55元的BONCHu鐵觀音奶茶，全推買一送一。

新光三越表示，3月初時開放信義新天地、台北南西、台中中港店外送試營運，包括添好運、金子半之助、GB鮮釀都是外送熱門，明（3／6）起加入高雄左營、台南西門、台北站前與桃園站前，下周全台分店的外送服務都會上線。

Global Mall懷球購物中心也推出「外帶外送快饗購」，外帶推優惠88折起，以便當及各式主題餐廳為主，包括欣葉小聚、時時香、瓦城、新葡苑、洋朵義式廚坊、朱記等；外送則為滿額享優惠、限定範圍內免運費等，從飲品、下午茶輕食、滷味，甚至到鐵板燒、鍋物等皆可享外送服務。

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