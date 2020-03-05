法國TGV列車出軌21人輕重傷　2015年試營運曾造成11死

▲法國高速列車在2007年以574.8公里的時速創造了輪軌列車的最快紀錄。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

法國一輛高速列車（TGV）從東部聖特拉斯堡（Strasbourg）行駛到巴黎的途中發生出軌意外，列車上有348名乘客，共有20人受到輕傷，1人受到重傷。當地警方表示，目前懷疑土壤坍塌造成軌道變形是主要原因，但確切結果還是要等待調查。

根據《路透社》報導，法國國家鐵路（SNCF）的發表人表示，事件發生在當地時間5日早上7點45分，列車行經下萊茵省（Bas-Rhin）時發生出軌事件，警察和救護人員隨即趕到現場支援，初步評估只有1位乘客傷勢較為嚴重，目前行經該路段的列車會改道通行，載客服務不會受到影響。

TGV是以巴黎為中心、輻射法國各城市及周邊國家的鐵路網路，通過法國鐵路網路與瑞士相連，通過西北高速列車鐵路網路與比利時、德國和荷蘭相連，通過歐洲之星鐵路網路與英國相連，其實這不是第一次發生出軌，在2015年巴黎-聖特拉斯堡的試營運期間也發生過意外，當時造成11人死亡。