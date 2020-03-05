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婦女節將至　Apple TV、App Store、Apple Watch都有慶祝活動

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▲▼Apple TV+《晨間直播秀》。（圖／Apple提供）

▲在Apple TV+《晨間直播秀》當中，女性主義是一大重點。（圖／Apple提供）

記者邱倢芯／台北報導

婦女節（3/8）將至，有許多電商、影音串流平台都針對此一節日推出多項優惠，而Apple也不錯過此一節日，將在Apple TV App、Apple Podcasts上推出編輯選集，還有App Store上的精選項目，以及Apple Watch的活動記錄挑戰等方式慶祝國際婦女節。

Apple TV推出限時優惠
為慶祝國際婦女節/女性歷史月，Apple TV 向影視行業台前幕後的不凡女性致敬。從《冰雪奇緣》的Elsa到《星際大戰》的Rey，從《晨間直播秀》的女性電視精英到《太空使命》的女性宇航員，不凡的她們演繹著一個個精彩的故事，打造了一系列優秀的影視作品。

為慶祝國際婦女節/女性歷史月，Apple TV盤點了過去一年裡令人印象深刻的女性主題影視作品，其中包括《別告訴她》、《82年生的金智英》、《灼人秘密》，以及 Apple Originals 電影《荷拉的故事》。

而官方也針對婦女節推出多項限時優惠活動：
3/6-3/12英雌本色，人氣女演員作品：限時特價350元（或更低）。優惠影片包括了《黑魔女2》、《神力女超人》、《舞孃騙很大》、《愛·滿人間》等。

3/6-3/19頂尖女性導演作品：限時特價290元（或更低）。包括《毀滅者》、《女權之聲：無懼年代》、《園長夫人：動物園的奇蹟》、《高年級實習生》、《親愛的小鬼們》、《幸福路上》、《明月幾時有》、《重生騎士》、《野馬》、《屬於她們的片刻》等。

3/13-3/19雋永的女主角群電影：限時特價290元（或更低）。包括《關鍵少數》、《瞞天過海：八面玲瓏》、《捉鬼敢死隊》、《媽媽咪呀！》、《歌喉讚3》、《8美圖》等

其他女性主題專欄（3/6-3/19，無限時特價）：
小女孩，大力量：小小年紀也能成為大英雄——適合闔家觀賞的女性主題電影
千萬別小看了「她」：非凡的女性真人故事
《馬拉拉：改變世界的力量》
《法律女王》
《第一夫人的秘密》

Apple Watch超美獎章
另外針對愛運動的女性，只要在3月8日當天，全球的Apple Watch使用者若完成20分鐘以上的步行、跑步或輪椅體能訓練，即可獲得獨家的「活動記錄」獎章，以及可用於「訊息」的動畫貼圖。

Apple Podcast全新精選
在3月8日國際婦女節當天，Apple Podcasts將推出名為「Inspiring Women」的全新精選選集，收錄頌揚女性播客、節目和故事的Podcast內容。

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