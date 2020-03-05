快訊／希臘一郵輪爆新冠疫清　2000多名乘客船上隔離

▲地中海郵輪公司旗下的「歌劇號」郵輪 。（圖／翻攝自Greek city Times)

國際中心／綜合報導

外媒報導，地中海郵輪公司旗下「歌劇號」郵輪(MSC Opera)上，一名奧地利籍乘客下船後被確診感染新冠肺炎。船上2000多名乘客被要求留在船上等待指示，郵輪將在希臘科孚島靠岸暫時隔離。

該公司表示，奧地利衛生官員當地時間4日通知，一名奧地利公民被確診新冠肺炎。 而他曾乘搭這艘郵輪出遊。所有2000多名乘客都被告知留在船上，有遊客在短途旅行中也被緊急召回。