新冠肺炎肆虐「如何與病毒共存」！　CNN列「亞洲給的10大教訓」

▲民眾為了防疫紛紛戴起口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情2019年12月於中國爆發，並且一發不可收拾，病毒傳播的世界各地，現在則被認為很有可能會成為「全球大流行疾病」；由於疫情最先擴散的地區為亞洲各國，相對的也較快擁有對應的緊急措施。美國媒體《CNN》就這些已出台的相關措施，選出10個包含好與不好的經驗教訓，讓大家能夠更了解如何應對疫情。

根據《CNN》的報導，新冠肺炎的正式名稱為Covid-19，全球已經超過9萬人遭受感染，並且造成3000多人死亡；儘管大多數的病例和死亡病例仍集中在中國大陸，但是在過去的兩周當中，世界各地包含歐洲、中東、美國、非洲和拉丁美洲等地，也都出現了病例確診及死亡的報告。

以下為10個《CNN》列出亞洲在應對新冠肺炎好與壞的經驗；

向大眾保持訊息透明

政府的資訊透明以及公眾可公開獲得訊息的兩項做法，有助於民眾多加了解疾病風險以及實行預防措施，同時還可以避免出現恐慌以及錯誤訊息的散播。以新加坡為例，該國政府每天發布有關新冠病毒的更新簡報，並確認有多少新病例增加、多少患者出現以及是否有群聚感染等消息。

在台灣、香港、日本和韓國，政府機構積極地發起訊息分享活動，讓民眾能夠得知現在政府有甚麼樣的措施，以及市民可以做甚麼事預防，並透過電視、海報和廣告上廣泛宣傳這些訊息，以防假消息的流竄，減少不必要的恐慌。

最重要的是，政府願意與公眾分享資訊，避免造成致命性的錯誤。去年12月新冠肺炎疫情在中國大陸爆發時，武漢市的李文亮醫生等人最先發現並向上呈報，但當局卻對此保持沉默；隨後疫情蔓延，李文亮也在2月時死於該病毒，引發了公眾的憤怒以及對政府的不信任。

減少人群接觸

當人們密切接觸時，病毒傳播的可能性也會增高，因此政府跟民眾可以採取的重要措施之一即是–減少人群密集接觸。為了將人群集中的可能性降到最低，亞洲各國暫停了開學、取消農曆新年慶祝等公共聚會，關閉游泳池等公共場所，並且建議人們在家工作。

中國有超過7.8億人受到某種形式上的旅行限制，官方則是用這種方式限制人們近距離的接觸。目前確診病例數越來越的歐洲國家，也開始效法將人群隔離；法國瓦茲省（Oise）有100多所學校關閉，估計有2萬8千多名學生受到影響，同時巴黎著名的羅浮宮跟米蘭斯卡拉大劇院皆已關閉，當地馬拉松相關活動也取消。

領先於疫情擴散

各國政府當局可以在病毒大量傳播之前，就先做好準備。2020年1月，新冠病毒很明顯在亞洲各國迅速傳播，各國透過建立檢疫中心、提早訂購更多醫療用品，以及組織跨政府部門的緊急委員會來做準備。

台灣在1月下旬時成立了流行疾病應對指中心，與之同時，台灣也確診了首例新冠肺炎患者。其餘先發制人的措施包括準備負壓病房及病床，在醫院等設施內進行應對感染發生時的狀況，並儲備醫療用品以防萬一。

盡早做篩檢

各國建議可以進行早期測試，並普遍到各地，以快速是別是否遭受病毒感染。韓國是一個進行早期測試，以提高警惕的例子之一，韓國衛生部推出一款手機APP，要求市民每天檢查自己的症狀，並在必要時通知當地衛生官員。

韓國高陽市甚至建立了一個篩檢站，人們只要開車進入停車場，身穿防護衣的工作人員就會登記駕駛名稱，並且替其檢查體溫跟取樣；人們可以駕車在幾分鐘內快速完成測試過程，並且不用離開汽車，這也使得更多人可以進行快速測試，並且保護醫護人員的安全。

良好的衛生習慣

使用肥皂洗手至少20秒，打噴嚏或咳嗽時遮住嘴和鼻子，盡量避免用手處摸眼睛或嘴巴。鑒於疫情持續升溫，亞洲各國開展了提高公民衛生意識的運動，政府也廣傳如何保持良好的衛生習慣。

為員工提供靈活的工作安排

亞洲有數百萬人在近一個月的時間內，在家工作，一些公司則是把非必要的員工遣返，另一些公司則是採用分組方式，讓員工輪流進入公司工作。

不過這些措施也存在著些許的困難處，如果學校停課，有些父母在家工作還得照顧小孩，而且遠距工作對於某些必須與客戶面對面的服務業來說，有點不切實際。但將這些因素排除，現代技術讓大家在家裡工作變得容易，可以用視訊的方式進行會議，利用通訊軟體及時接受訊息，以及依靠雲端工作等。

不要過度驚慌購買

許多人們在疫情爆發之後，基於擔心之後貨源不足，搶先到超市購買衛生紙、洗手乳、清潔用品、食物等物品囤積，造成一定的社會恐慌，甚至衍生成犯罪事件，而這些搶購熱潮，更等於搶走了第一線的醫護人員，以及衛生保健工作者的重要物資。《CNN》指出，在與香港兩間主要超市、船運公司和貨櫃營運商詢問過後，都得到不存在供應短缺或是中斷的情況。

不用害怕寵物

香港一名確診患者的狗在進行新冠病毒的檢測時，呈現了陽性反應，也引發了人們擔心病毒會由狗傳人的情況出現，不過這一切都是「不必要、錯誤」的訊息；專家們也針對此事作出澄清，冠狀病毒可以在物體的表面上生活，這意味著病毒可能存在貓或是狗的表面，但實際上貓跟狗並未受到感染。

香港終身動物保護慈善組織的創始人Sheila McClelland表示，現在有證據證明，與門把等無生命的物體相比，狗並沒有傳播冠狀病毒的風險。因此不要隨意將寵物隔離，如果真的很擔心，請在寵物外出後用殺菌紙巾擦乾淨他們的腳。

不要侮辱患者

隨著疾病的傳播，恐懼、偏執跟歧視也跟著出現。有專家表示，不要把患者冠上汙名，在這點上，隔離的過程無疑事至關重要的，如果處理不當，患者很容易受到較少的尊重。尤其在美國、英國和澳洲這些以白人為主德國家中，很有可能會因為疫情產生仇外心理，甚至是種族歧視，針對中國人、東方人進行攻擊或是騷擾。

不要感到驚慌

儘管政府跟公民應該為新冠病毒做好防疫準備，但保持冷靜、不要驚慌也很重要。根據當前可靠的數據指出，新冠肺炎的死亡率被認定為2%左右，高於流感的0.1%，但低於SARS（9.6％）跟MERS（35％）。對於許多人來說，新冠肺炎的症狀就像普通感冒一樣，並且有可能會自行痊癒；不過對於免疫系統較弱的人來說，這種病毒有可能會引起更嚴重的疾病，例如肺炎或支氣管炎，如果出現的症狀比普通感冒嚴重，就應該立即就診。