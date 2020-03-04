伊朗8%國會議員感染新冠肺炎　囤積醫療用品將被判死！

▲新冠冠肺炎情在伊朗一路狂飆。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

伊朗新冠肺炎疫情失控，截至周二(3日)中午，伊朗累計確診新冠肺炎病例2336例，死亡病例77例。為防控疫情，伊朗總檢察長蒙塔澤里(Mohammad Ja’far Montazeri)表示，若有人發生囤積走私醫療用品等腐敗行為，最高將被判死刑。

CNN報導，截至3日，伊朗290人的國會裡，至少有23名議員確診感染新冠肺炎，占比高達8%。目前，伊朗國會已無限期休會，議員們也被要求不得跟大眾見面。

另一方面，伊朗衛生部副部長、副總統等多名政府高官也確診感染。最高領袖哈梅尼的一名高級顧問因感染新冠肺炎死亡。伊朗周二宣布時釋放5.4萬名囚犯，以防止新冠病毒進一步散播。

伊朗Press TV 1日報導，伊朗總檢察長蒙塔澤里表示，面對嚴峻的新冠肺炎疫情，政府將嚴厲打擊囤積、走私等破壞醫療衛生用品供應鏈的犯罪行為，違者最高將面臨死刑。

蒙塔澤里說，根據伊朗的《伊斯蘭刑法典》規定，任何試圖破壞急需藥物和其他醫療用品供應的企圖，都被視為腐敗行為，這類犯罪行為最高可被判處死刑。

伊朗司法部發言人伊斯邁利(Gholam-Hossein Esmaili)3日表示，當局已經打擊多起囤積和走私醫療用品的案件，逮捕多人。這些犯罪分子若被證實行為腐敗，將被判死。否則，他們將因為擾亂經濟而被判5年至20年徒刑。

為打擊疫情，伊朗最高領袖哈梅尼3日下令軍隊協助衛生部對抗疫情，以遏制新冠病毒的傳播。另外據「半島電視臺」報導，伊朗政府正在考慮動員30萬名士兵和志願者投入抗疫。