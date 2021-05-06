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男友嘿咻表妹！她竟大方共享　「姐妹丼」暗黑內幕曝

▲▼手機,手扶梯,正妹,百貨公司。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲正妹在表姐勸說下，獻身表姐的情夫轉運。（示意圖／免費圖庫pakutaso，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

「我當時沒理她，但表姐不停打電話說迷信方面的事……。」江西吳姓男子與徐姓情人互稱「神仙轉世」，能為別人轉運。當徐女得知表妹因感情不順想轉運時，多次勸說表妹與男友發生關係，還稱必須如此才能渡劫。近日，事件後續被曝光，結局意想不到。

據《南方都市報》報導，吳男、徐女兩人出生於1984年，均是江西本地人，均為已婚人士。在2013年，徐女在網上認識了吳男，兩人之後發展成為情人關係，兩人互稱自己為「神仙」轉世，可以為別人帶來好運。

在2014年4月，因感情、生意諸多不順的陳紅（化名）產生了尋求轉運的想法，她找到了表姐徐女，並詢問有沒有認識的算命先生。然而，正是這一「迷信」，讓她後悔不已。

在聽了表妹的情況之後，徐女表示自己認識一個很靈的算命先生（即吳男），隨後她將此情況告知吳男。吳男說，陳紅的生意會虧損，和男友的感情也會不好，要想去除霉運，得和他發生性關係，之後便會好起來。

「我當時沒理她，但表姐不停打電話說迷信方面的事，」陳紅說，在2014年6月20日，表姐和她聊天並做思想工作。在表姐不停地灌輸和勸說下，她相信了和吳男發生性關係可以轉運的說法，並在當天下午發生了性關係。

陳紅說，自己不是自願跟吳男發生關係的，是被誘騙說在30歲之前有劫數，必須通過此方式才能化解這個劫數。之後，因為此事，她承受著很大的心理壓力，為此還想過自殺。

直至2014年8月10日，男友發現了她的情緒問題，詢問知道真相後，並於隔天陪同陳紅前往派出所報案。之後，南昌縣公安局於2014年8月22日決定立案偵查。

直至2019年8月10日、2019年10月13日，徐女、吳男才先後被公安機關逮捕歸案。2020年4月28日，江西省南昌縣人民檢察院提起公訴，指控吳男、徐女犯強姦罪。

南昌縣法院於2020年8月31日作出判決，吳男犯強姦罪，判處有期徒刑3年；徐女犯強姦罪，判處有期徒刑2年。

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