西班牙確診破200例！部分教會取消「吻足儀式」　銀髮族沒在怕

▲「吻足儀式」(besapiés)。（圖／Facebook粉絲專頁「深度西班牙」授權提供）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續肆虐，FB粉絲專頁「深度西班牙」2日才發文表示，西班牙熱愛「佛系防疫」，全國多處教堂照常舉辦「吻足儀式」(besapiés)，擔憂儀式後不久會恐發生大流行；後來在4日中午再次發文指出，由於西班牙確診案例突破210例，因此有幾家教會終於鬆口取消當地的吻足或吻手儀式。

據FB粉絲專頁「深度西班牙」2日指出，西班牙全國多處教堂照常舉辦「吻足儀式」(Besapies)，這是個聖週傳統，信徒們會大批前往各自熱愛的教堂，親吻基督聖像的腳部，上千或上萬人前往教堂，然後大家都親同樣那雙木頭腳腳，而且目前西國虔誠天主教徒裡，比例最高的自然是銀髮族，也就是新冠病毒高危險群。

然而在疫情升高之際，西國境內大小教堂幾乎都沒有取消吻足儀式，僅少數教堂會強調過程中會以消毒水噴灑一塊清潔布並擦拭，令人擔心無法防止疫病散播。

「深度西班牙」後來在4日中午再次發文表示，「西班牙今天(第8天)中午，一舉突破210例感染！破兩百唯一的『好處』是，早上還嘴硬的各地教會，有幾家教會，終於鬆口取消當地的吻足或吻手儀式。」

「深度西班牙」還提到，4日早上看到當地一些教會「嗆聲」說這傳統已經進行了超過三個世紀，肯定不會有問題，還有一堆老人家信誓旦旦地說不怕，一定要去親腳。