北市不取消酒測　黃珊珊：一年有100多例酒駕死亡

▲酒精測試儀。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，內政部長徐國勇宣布，全國性酒測已暫時取消，不過地方如果覺得有需要處理，還是可以進行酒測。對此，北市副市長黃珊珊5日受訪表示，目前為止因為疫情死亡的病例是1例，可是因為酒駕而死亡的一年有100多例，強調應做好警察的防護工作。

徐國勇在立法院答詢時表示，酒測偵測棒已經不用了，因為怕容易有傳染，目前的酒測器有單獨的管子，但也會注意，目前為了避免傳染，全國性酒測已暫時取消，不過地方如果覺得有需要處理，還是可以進行酒測。

黃珊珊表示，但是目前為止，中央全國統一取消的話，其實還有地方舉辦的，目前為止因為疫情死亡的病例是1例，可是因為酒駕而死亡的一年有100多例，當然傳染病現在這個時間點的確是需要小心，但是我們是不是應該有防疫的假期、法律的假期？她強調，應該是做好警察的防護工作。

黃珊珊表示，取消了酒駕之後，可能酒駕的人就上路了，應該不是防疫期間樂見的，員警執行酒駕的工作，要做什麼防護，或者是相關的配置，再請衛生局做一些相關訓練，你說完全取消，「我們畢竟是地方執法，如果發生酒駕又撞死人，可是我們又取消了酒駕的監測，我覺得這也不是人民樂見的」。

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