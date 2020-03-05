節省考生住宿交通費！金門大學成立「遠距視訊中心」進行線上面試

▲金大視訊面試場地規劃設置於圖資大樓。（圖／記者葉小金翻攝）

記者葉小金／金門報導

109學年度學科能力測驗已於2月24日公佈成績，並將於109年4月15日至5月3日舉行個人申請第二階段指定項目甄試。國立金門大學配合教育部嘉惠離島考生政策，為免離島考生來回奔波於台金參加面試，節省考生住宿與交通費，特成立金門地區遠距視訊中心，規劃有10間視訊面試室。未來將供金門高中、金門高職的考生使用，與台灣各大學進行線上視訊面試。

金門大學校長陳建民表示，今年為第一年試辦個人申請第二階段遠距視訊面試，凡就讀於離島高中職學生或於金門地區參加109學年度學科能力測驗之考生，於通過個人申請第一階段後，可以在第二階段向試辦校系提出視訊面試申請。金大規劃於該校圖資大樓設置10間視訊面試室供金門學子使用，金門學子以後便不用專程赴台各大學參與第二階段指定項目甄試。由於多數考生皆有家長陪同，初步估算每個家庭可節省高達數萬元之交通與住宿費用，也避免了每年4-5月份因離島霧季飛機無法如期起降之風險。

目前教育部公佈有24校188系組參加離島視訊面試試辦計畫，並以純面試學系為主，詳細校系可參考教育部高教司網站公告。

▼金門大學視訊面試室。（圖／記者葉小金翻攝）