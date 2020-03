兩岸交火金馬需「獨立防衛」　國防院：以利本島戰力保存

▲「漢光35號演習」聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。(圖/軍聞社,以下同)

記者曾俊豪/綜合報導

財團法人國防安全研究院1月份的《國防情勢月報》中,探討澎湖在台海防衛作戰的戰略地位。文中提到,隨著解放軍快速現代化,金門與馬祖在台海防衛作戰上的政治與心理價值逐漸超過軍事戰略價值。加上受限於地緣戰略,台海一但發生戰火,金馬必須進行獨立的防衛作戰,在戰時牽制共軍,以利本島戰力保存。

此份報告在1月21日公布,共包含「澎湖在台海防衛作戰的軍事戰略角色」、 「北約首次視中國為挑戰之觀察」、 「亞非民眾對中國觀感之分析」、 「中俄東線天然氣管道開通對中國能源安全之影響 」以及「日本軍民兩用技術之現狀 」等五大章節。

其中,有關澎湖在台海防衛作戰的軍事戰略角色,研究員黃恩浩引用《意外的國度:蔣介石、美國、與現代台灣的形塑》(Accidental State: Chiang Kai-shek, the United States, and the Making of Taiwan)一書的觀點。

他提到,該書作者史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭教授引用蔣介石日記,1945到1954年間,國民黨政府、美國與韓戰之間的關係。關於「金馬撤軍」,1950年7月,蔣介石正考慮從金門及福建省沿海的其他島嶼撤軍,以鞏固台灣本島的防禦,做為向朝鮮半島戰場輸送3萬3千名兵力之準備。

蔣介石的這個想法源自於美方稍早所發表的聲明,指出國民黨政府所控制的中國東南沿海島嶼,包括金門與馬祖,將不在美國第七艦隊的保護範圍之內。雖然時任美國駐西太平洋第七艦隊指揮官柯克(Charles M. Cooke)上將全力支持台灣參加韓戰,但他強烈反對蔣介石撤出金馬。

此外,美國總統艾森豪與國務卿杜勒斯原本也對金馬地位態度模糊,但若是金馬真的撤軍,不僅看起來像是對中國示弱,而且會對台灣乃至當時整個自由世界產生消極的心理作用,因而傾向支持不撤。蔣介石最終也讓步,並且同意不撤軍。

在前述背景下,報告認為,金馬原本並非蔣介石的防禦重點,若非美國最後堅持且同意支援國民黨軍隊,金馬恐早已落入共軍之手。事實上,蔣介石在1954年簽訂《中美共同防禦條約》後,希望大陳島與金馬都包含在協防範圍內,然而美國當時的認知是只要協防台灣與澎湖。

報告指出,隨著共軍快速現代化,金門與馬祖在台海防衛作戰上的政治與心理價值逐漸超過軍事戰略價值。加上地緣戰略的限制,金馬距離中國大陸近,但遠離台灣本島,一旦共軍對金馬發動攻擊,我軍將難以防守。因此,金馬必須獨立防衛固守,在戰時牽制共軍以利本島戰力保存。

由於當前海峽中線以西已成為解放軍空軍的勢力範圍,在缺乏制海與制空優勢的情況下,如果中共對金馬發動攻勢,金馬只能獨立進行防衛作戰。由於國軍將作戰指導調整為「濱海決勝、灘岸殲敵」,主戰兵力勢必集中在本島灘岸與來犯共軍對決,離島也只能獨立固守。

報告分析,從不對稱作戰的觀點來看,共軍可能已具備奪我外島的作戰能力,對台可能採取「聯合軍事威脅」、「封鎖作戰」與「優勢火力打擊」等方式。

但是,澎湖在台海防衛作戰中,除了可以正規兵力對抗敵軍,在澎湖海域布署水雷之外,亦可同時徵用海巡快艇與民用漁船,並將其武裝化來牽制海上敵軍,加上運用箱網、漁網、 蚵架、汽油桶等現有民用工具,對入侵敵軍實施海上阻絕,使其登陸行動受阻,將有利我國進行濱海作戰。

