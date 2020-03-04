小三通暫停營運衝擊觀光！金門縣政府成立「觀光產業諮詢辦公室」紓困

▲▼ 金門縣政府成立觀光產業紓困諮詢辦公室。（圖／記者葉小金翻攝，下同）

記者葉小金／金門報導

「新冠肺炎」疫情日益升溫，為阻絕疫情蔓延國境，「小三通」自2月10日起暫停營運，對以觀光立縣的金門而言，是碩大的衝擊與損失，近期中央政府陸續訂定多項紓困方案，縣府觀光處秉持「簡政便民」的施政理念，及同感如由鄉親、業者逕向中央申請，因未諳手續及計畫繁雜，特成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」，提供業者與鄉親相關資訊與諮詢服務，協助計畫的發想及教學，或提供必要協助，一起與業者們攜手度過難關。

觀光處長丁健剛表示，因應近期中央政府陸續發布多項紓困方案與政策方向，但民眾很難馬上就了解政策內容，同時很多項目屬於自提計畫方能申請補助。

為協助觀光產業更瞭解相關措施，縣政府特成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」，並按照觀光產業行業類別，分別設有旅行業、旅宿業、交通運輸業等窗口，依不同行業需求，提出相應的紓困資訊，協助自提計畫的發想及申請教學，由於許多政策中央尚未定調，民眾也可留下問題與需求，由縣府協助持續了解與回覆。

觀光處進一步說明，除了協助紓困方案，縣府也積極研擬振興作為與計畫，並趁這段旅遊空窗期，同步盤整各項旅遊資源與創意，開創新的旅遊模式，帶領地區產業渡過難關、優化躍升，讓金門旅遊更具市場競爭性！

我沒有遲到，是時間遲到了！

