西服店夫妻還款2百萬被當「利息」　黑衣人砸雞蛋撒冥紙

記者邱中岳／台北報導

北市中正區1對開西服店的夫婦，因資金週轉不靈向人借貸2百萬元，但還了2百萬元卻遭對方委託黑衣人上門討債，且聲稱「還的這些只是利息」，黑衣人甚至率眾到西服店門口砸雞蛋、冥紙，讓夫婦苦不堪言。

警方調查，在中正區開設西服店的60歲夫婦，2015年因資金週轉不靈借貸2百萬元，3年間也付了2百多萬元給對方，但對方認為「這些只是利息」，找來36歲的陳姓男子要求夫婦再還錢。

▲自稱竹聯幫地堂大哥的男子，受人委託追討2百萬元債務，竟朝店家砸雞蛋恐嚇。（圖／記者邱中岳翻攝）

西服店夫婦不從，自稱竹聯幫地堂大哥的陳姓男子，便從2018年6月開始，多次率小弟到西服店鬧事，除了發傳單、撒冥紙，最後甚至還對店內砸雞蛋，警方獲報後展開追查。

▲自稱竹聯幫地堂大哥的男子，受人委託追討2百萬元債務，竟朝店家砸雞蛋恐嚇。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方蒐證將近1年後逮補陳嫌到案，陳嫌則辯稱，當是係因受人委託上門討債，但卻無法提供委託依據，警方不排除是刻意詐騙。

除了陳嫌外，警方也逮捕3名共犯，在住處內搜出斧頭等證物，訊後依照《組織犯罪條例》、恐嚇取財以及妨害自由等罪嫌送辦。

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