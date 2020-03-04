殺警案遭判刑10年帶槍毒逃亡5個月　曾威瑾打《英雄聯盟》被警盯上

記者邱中岳／台北報導

涉嫌在2014年參與「殺警案」的曾姓男子，遭北檢判處10年徒刑未到案執行被發布通緝，但逃亡期間仍在雙北逃竄，警方透過網路遊戲掌握男子藏匿在中山區一帶，日前上門逮人並當場查獲毒品以及改造槍枝。

據了解，26歲的曾威瑾，2013年透過「中山好青年」群組到夜店門口支援，一群人將信義分局偵查佐薛貞國圍毆致死，曾男遭判刑10年定讞，但卻在2019年10月間未到案執行遭發布通緝，警方在本月3日將他逮捕。

▲警方訊後將曾姓嫌犯送往北檢歸案外，曾嫌還吃上槍砲、毒品等罪嫌。（圖／記者邱中岳攝）

文山一分局與北市刑大科技偵查隊共組專案小組，鎖定曾嫌有玩網路遊戲《英雄聯盟》，透過網路鎖定曾嫌帳號位置，2月初到曾嫌位於民族東路的租屋處，卻沒找到人，反在屋內找到槍枝以及另名友人身上的毒品。

事後曾嫌與女友搬到大直區北安路一帶藏匿，警方又鎖定其住處，3月初前往攻堅，最後順利逮人，還起獲手槍半成品，除將曾嫌送往北檢歸案，也依照毒品、槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

▲警方在曾嫌住處查獲毒品以及名片型手槍，另外還有改造槍枝半成品。（圖／記者邱中岳攝）

另外曾嫌供稱逃亡期間都靠朋友接濟，但現場發現名片型手槍以及改造槍枝半成品，所以不排除曾嫌有販賣改造槍枝維生，也將擴大追查槍枝來源。

信義分局偵查佐薛貞國在2014年間遭「中山聯盟」份子圍毆致死，警方當時逮補所有涉嫌人到案，但其中有15人因為到案執行遭通緝，警方從2019年10月開始至今已逮捕8人，目前仍有張家瑋、蕭叡鴻等7人在逃。

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