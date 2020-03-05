新冠肺炎肆虐！謝長廷投書日媒　強調台灣加入WHO的重要

▲謝長廷投書日媒。（圖／翻攝《每日新聞》）

記者黃巈禾／台北報導

駐日代表謝長廷5日投書日本《每日新聞》表示，病毒不選國籍，世界各國需要合作以防止疫情進一步蔓延，如果世界衛生組織（WHO）是全世界所有人健康的組織，缺少台灣的WHO並不完整，台灣願與WHO合作並承擔責任。

謝長廷指出，新冠病毒在中國湖北省武漢市爆發的肺炎使人想起2003年的SARS，實際上，感染的速度和死亡人數超過SARS，日本也出現犧牲者，病毒不會選擇國籍和人種，新冠肺炎在台灣、日本等世界各國擴散，世界各國需要合作以防止感染進一步蔓延。

謝長廷提到，當年SARS進入台灣時，WHO以「一個中國」原則不讓台灣加入，台灣無法從WHO獲得最新的防疫資訊，遭受痛苦，有了上次慘痛的經驗，台灣已透過迅速且嚴格的邊境管制，成功控制國內疫情擴大。

謝長廷還說，自2009年以來，台灣連續8年以觀察員身分參加WHO年會，但2017年起又被拒於門外，今年1月22日WHO召開武新冠肺炎緊急會議，台灣被排除在外，之後在日本、美國和歐洲各國的大力支持下，台灣才得以參加2月11日舉辦的線上會議，就新型肺炎的最新資訊和對策與各國交換意見。

▲針對新冠肺炎，WHO在2月11日召開視訊會議，台灣2位專家線上參與。（圖／路透社）

謝長廷表示，台灣參與WHO的會議，並未透過中國，而是台灣與WHO直接交涉後參加，深具意義，爾後建立起WHO的最新資訊能即時、直接傳達給台灣的制度相當重要。

謝長廷指出，台灣參加WHO，日本首相安倍晉三在國會答詢時表示「因應國際保健課題，不應產生地理上的空白」、「基於政治立場排除特定地區，會讓此地區的健康維持、防止感染的工作出現困難」；此外，日華議員懇談會也向日本政府要求讓台灣以觀察員身分參加WHO的要望書，對於日本各界的強力支持，他在此表達由衷的感謝。

▲安倍晉三支持台灣加入WHO。（資料照／達志影像／美聯社）

謝長廷提到，感染病防治是有關全世界人類生命安全的事，國際社會要團結，「世界各國與城市的資料庫」2月發表的醫療保健指數，台灣連續2年得到全球第1，台灣的醫療水準高，也有對抗SARS的經驗，能協助各國的防疫工作。

最後，謝長廷強調，若WHO是全世界所有人健康的組織，缺少台灣的WHO不完整，為了全世界所有人的健康著想，不能只有口號，如何實踐才是重點，台灣願與WHO合作並承擔責任。

▲美國共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）支持台灣加入WHO。（圖／達志影像／美聯社）

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