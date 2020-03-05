協助港府處理「鑽石公主號」包機　陸外交部：已接回1300餘名滯外公民

▲停靠在橫濱港的鑽石公主號郵輪。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球造成衝擊，大陸外交部副部長馬朝旭今（5日）於國新辦記者會上表示，陸續通過駐外使領館找尋和聯繫回國無門的湖北和武漢同胞，並派出十多架次包機，從世界各地將1300 餘名滯留海外的中國公民接回家。此外，馬朝旭也提到，駐日使館及駐港公署也協助香港特區政府，從日本接回鑽石公主號郵輪上的港澳同胞。

▲大陸外交部副部長馬朝旭。（圖／翻攝央視）

此前，針對外界質疑南韓班機赴陸一票難求等問題，大陸外交部領事司司長崔愛民提到，在已確診病例較多的日韓、義大利和伊朗等國，有不少的華僑和留學生，但疫情較嚴重的國家尚未完全斷絕與外界的公共交通，滯留人員可選直航或中轉繞道方式回國。

對於安排包機及加班機接運大陸在外滯留公民，民航局飛行標準司司長朱濤則表示，將根據疫情變化，與駐外使領館保持密切聯繫。據悉，目前大陸已先後派出10餘架次航班前往多個國家，接回1314名中國公民。

▲大陸外交部副部長馬朝旭出席國新辦例行記者會。（圖／翻攝北京日報）

由於新冠肺炎疫情在世界各地蔓延，馬朝旭表示，中國為全球公共衛生事業作出巨大貢獻和犧牲，「正如譚德塞總幹事指出，中國強有力的舉措不僅是在保護中國人民，也是在保護世界人民，為全球疫情防控贏得了時間。」