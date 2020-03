吳釗燮怒發推特：中國以欺凌台灣為樂！真的有病

▲外交部長吳釗燮於推特發文。(圖/外交部推特)



記者陶本和/台北報導

馬來西亞砂拉越州3日解除台灣旅遊史入境措施,但4日突宣布將我國列入限制入境國家。對此,外交部長吳釗燮5日透過推特表示,「中國以欺凌台灣為樂,卻又期待台灣會對他們在武漢疫情的犧牲奉獻滿懷感激,真的有病」。

馬來西亞砂拉越州政府3日已應我方要求,檢討2月28日發布的移民政策,並經州災害管理委員會通過,州政府並已通知移民海關自本日開始實施,不限制台灣人民入境砂州,但必須和新加坡、日本、義大利、伊朗等國人士一樣,在砂州入境處接受砂州衛生局的防疫措施。

未料事隔一天又變調!外交部表示,馬來西亞砂拉越州政府因中國強力施壓,於4日突宣布將我國列入限制入境國家,外交部對此表達強烈遺憾,我駐馬來西亞代表處將續洽該州州政府勿屈於中方不當脅迫。

對此,吳釗燮透過推特表示,幾經交涉,馬來西亞的砂拉越州政府總算知道臺灣有別於中國,並解除了對台灣人民有關新冠病毒的旅遊禁令,「但結果咧?中國又強迫砂拉越州政府再次禁止台灣人入境!中國以欺凌台灣為樂,卻又期待臺灣會對他們在武漢疫情的犧牲奉獻滿懷感激,真的有病!」

吳釗燮推特原文:

After talks, #Sarawak in #Malaysia recognized #Taiwan isn't #China & lifted its #Coronavirus travel ban. Guess what? China forced Sarawak into banning Taiwan again! China takes joy in shoving Taiwan around & then expects gratitude for its #Wuhan sacrifice. That’s sickening. JW

▼外交部長吳釗燮。(圖/記者李毓康攝)