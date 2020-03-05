吳釗燮怒發推特：中國以欺凌台灣為樂！真的有病

▲外交部長吳釗燮於推特發文。（圖／外交部推特）



記者陶本和／台北報導

馬來西亞砂拉越州3日解除台灣旅遊史入境措施，但4日突宣布將我國列入限制入境國家。對此，外交部長吳釗燮5日透過推特表示，「中國以欺凌台灣為樂，卻又期待台灣會對他們在武漢疫情的犧牲奉獻滿懷感激，真的有病」。

馬來西亞砂拉越州政府3日已應我方要求，檢討2月28日發布的移民政策，並經州災害管理委員會通過，州政府並已通知移民海關自本日開始實施，不限制台灣人民入境砂州，但必須和新加坡、日本、義大利、伊朗等國人士一樣，在砂州入境處接受砂州衛生局的防疫措施。

未料事隔一天又變調！外交部表示，馬來西亞砂拉越州政府因中國強力施壓，於4日突宣布將我國列入限制入境國家，外交部對此表達強烈遺憾，我駐馬來西亞代表處將續洽該州州政府勿屈於中方不當脅迫。

對此，吳釗燮透過推特表示，幾經交涉，馬來西亞的砂拉越州政府總算知道臺灣有別於中國，並解除了對台灣人民有關新冠病毒的旅遊禁令，「但結果咧？中國又強迫砂拉越州政府再次禁止台灣人入境！中國以欺凌台灣為樂，卻又期待臺灣會對他們在武漢疫情的犧牲奉獻滿懷感激，真的有病！」

吳釗燮推特原文：

After talks, #Sarawak in #Malaysia recognized #Taiwan isn't #China & lifted its #Coronavirus travel ban. Guess what? China forced Sarawak into banning Taiwan again! China takes joy in shoving Taiwan around & then expects gratitude for its #Wuhan sacrifice. That’s sickening. JW

▼外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

