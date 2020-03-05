高雄嬤清晨騎鐵馬失控撞路樹　躺樹叢微弱呼救...還好員警發現

▲彌陀一名林姓阿嬤日前清晨騎腳踏車運動，竟失控連人帶車衝進樹叢中。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄彌陀區一名林姓阿嬤日前清晨騎腳踏車運動，不知什麼原因竟失控，連人帶車衝進路旁的樹叢裏。因天還沒亮來往的人車少，沒有人聽見她的求救聲。還好路過巡邏員警發現，趕緊協助將阿嬤攙扶起來，還好僅手腳輕微擦傷，無需救護車送醫治療。

岡山分局彌陀分駐所警員日前清晨巡邏勤務時，巡簽南安農會完畢後，準備到下一巡邏點時，於彌陀區樂安路旁發現疑似有一個人影躺在草叢中，便趕緊下車前去查看。

員警下車查看，竟發現70歲林姓阿嬤臥躺在雜亂的草叢中並發出微弱的呼救聲，現場還有一台腳踏車倒於路樹旁，員警立即上前關心阿嬤傷勢，還好阿嬤僅手腳輕微擦傷，只是驚嚇過度導致四肢癱軟無力，意識還算清醒。

警方初步了解，家住在彌陀南寮里的林姓阿嬤，平時有騎乘腳踏車運動的習慣，當天清晨行經樂安路時，腳踏車竟失控打滑，加上阿嬤一時緊張也沒抓穩，才會連人帶車撞進路旁的樹叢裏。阿嬤跌落的地方又很隱密，路過沒注意根本無人會發現她的求救聲。所幸遇到巡邏勤務經過，聽到阿嬤微弱的求救聲，才順利將她救出，還好只是手腳輕微擦傷，無需救護車送醫，隨後並協助阿嬤坐上巡邏車將她護送返家休息。

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