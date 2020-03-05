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高雄嬤清晨騎鐵馬失控撞路樹　躺樹叢微弱呼救...還好員警發現

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▲▼ 彌陀林姓阿嬤騎腳踏車失控撞路樹衝到樹叢中還好遇到路過員警將她順利救出 。（圖／記者翁進忠攝）

▲彌陀一名林姓阿嬤日前清晨騎腳踏車運動，竟失控連人帶車衝進樹叢中。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄彌陀區一名林姓阿嬤日前清晨騎腳踏車運動，不知什麼原因竟失控，連人帶車衝進路旁的樹叢裏。因天還沒亮來往的人車少，沒有人聽見她的求救聲。還好路過巡邏員警發現，趕緊協助將阿嬤攙扶起來，還好僅手腳輕微擦傷，無需救護車送醫治療。

岡山分局彌陀分駐所警員日前清晨巡邏勤務時，巡簽南安農會完畢後，準備到下一巡邏點時，於彌陀區樂安路旁發現疑似有一個人影躺在草叢中，便趕緊下車前去查看。

員警下車查看，竟發現70歲林姓阿嬤臥躺在雜亂的草叢中並發出微弱的呼救聲，現場還有一台腳踏車倒於路樹旁，員警立即上前關心阿嬤傷勢，還好阿嬤僅手腳輕微擦傷，只是驚嚇過度導致四肢癱軟無力，意識還算清醒。

警方初步了解，家住在彌陀南寮里的林姓阿嬤，平時有騎乘腳踏車運動的習慣，當天清晨行經樂安路時，腳踏車竟失控打滑，加上阿嬤一時緊張也沒抓穩，才會連人帶車撞進路旁的樹叢裏。阿嬤跌落的地方又很隱密，路過沒注意根本無人會發現她的求救聲。所幸遇到巡邏勤務經過，聽到阿嬤微弱的求救聲，才順利將她救出，還好只是手腳輕微擦傷，無需救護車送醫，隨後並協助阿嬤坐上巡邏車將她護送返家休息。

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