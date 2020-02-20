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客貨車突噴出擊落黑車！輾斷公車牌衝騎樓　驚悚影片曝...單車哥差點變肉餅

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記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名男子開車自停車場離開時，不名原因直接攔腰衝撞一部黑色小客車，車輛未停再撞公車站牌及店家騎樓樑柱，強烈撞擊力道讓右車身騰空，掉下時壓扁煞車不及的腳踏車，幸好僅造成車損及駕駛手腳擦挫傷，詳細事故原因待警方調查。

▲▼銀色客貨車暴衝撞車，再碾斷公車牌衝進騎樓，右車身騰空壓扁煞車不及的腳踏車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼銀色客貨車暴衝撞車，再碾斷公車牌衝進騎樓，右車身騰空壓扁煞車不及的腳踏車 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼銀色客貨車暴衝撞車，再碾斷公車牌衝進騎樓，右車身騰空壓扁煞車不及的腳踏車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

19日上午9時許，64歲陳姓男子開著一部銀色客貨車，從新北市永和區中正路一處大樓地下室停車場要離開，不名原因在未煞車狀況下，突然直接橫越馬路暴衝，不偏不倚攔腰撞上65歲袁姓男子駕駛的小客車。

陳男的銀色客貨車撞車後根本沒有停車，順勢往前輾斷公車站牌，再飛衝進騎樓撞上店家樑柱，強烈撞擊力道讓右車身整個騰空，掉下時壓扁煞車不及的腳踏車，30歲蔡姓腳踏車騎士整個人「貼」上車門、腳踏車也遭輾斷，若早個半秒他可能連人帶車被撞到柱子上，驚嚇得後退好幾步後呆立原地，路過民眾也被這突如其來的事故嚇傻。網友看到影片紛紛留言：「騎腳踏車的人真命大」、「差點成肉餅」、「本人一定漏尿了」。

▲▼銀色客貨車暴衝撞車，再碾斷公車牌衝進騎樓，右車身騰空壓扁煞車不及的腳踏車 。（圖／記者陳以昇翻攝）▲▼銀色客貨車暴衝撞車，再碾斷公車牌衝進騎樓，右車身騰空壓扁煞車不及的腳踏車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報抵達，對2名駕駛人、腳踏車騎士進行酒測，3人均無酒駕，隨後將受到擦挫傷的袁男、蔡男送永和耕莘醫院救治，後續將調閱監視器，調查釐清整起事故肇責。

他奶奶的美麗小秘訣

▼銀色客貨車暴衝撞小客車瞬間。（圖／記者陳以昇翻攝

▲▼銀色客貨車暴衝撞車，再碾斷公車牌衝進騎樓，右車身騰空壓扁煞車不及的腳踏車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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