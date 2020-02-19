獨／180秒真沒停！阿伯挨撞戰力暴衝瞬變吵架王　警看傻：你先聽我講啦　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一間派出所外頭傳來一聲「你這個殺人魔」，在裡頭待勤的員警以為有人要來踢館，10名員警全部衝了出去，這才發現飆罵的人是坐在地上的一名阿伯，而他飆罵是因為幾秒鐘前騎腳踏車時遭到後頭一台小貨車追撞，他倒地之後怒罵，整整連罵180秒沒有停下來，讓原本要關心傷勢的員警被晾在一旁，私下說：這根本就是電影《九品芝麻官》當中的吵架王。

▲夾腳拖阿伯挨撞之後，飆罵180秒沒停嘴，員警驚訝：這是吵架王嗎？ （圖／記者吳奕靖攝）

8日下午3點多左右，成功路派出所大門口突然傳來一聲巨響之後，立刻就聽見一名男子飆罵：「你這個殺人魔」，在裡頭待勤的員警還以為有人要來踢館，所以10名員警立刻都衝了出去，準備要跟對方輸贏，但是走出大門一看，根本不是來挑釁而是一名阿伯坐在地上發飆。

▲夾腳拖阿伯挨撞之後，還好沒有大礙，還能自己爬起來 。（圖／記者吳奕靖攝）

原來這名阿伯騎腳踏車正巧經過派出所門口，遭到後頭一部小貨車追撞上來，阿伯摔車之後，跌在地上的他也不顧自己有沒有傷，嘴上可沒饒過這個駕駛，拼命一直罵：「你是在殺人喔！你是殺人魔」，原本衝出要抓人的員警看到這個情況也很傻眼，不過還是問這個阿伯有沒有事，同時請駕駛先到旁邊去，避免阿伯看到他之後，情緒繼續激動。

員警問阿伯有沒有大礙，阿伯表示手腳還好可以活動，所以在他站起身之後，員警請他進派出所休息，不過擔心會有狀況，同時也打電話請救護車抵達確認傷勢。還好檢傷之後沒有大礙，同時這名阿伯也表示不願意追究，肇事駕駛跟阿伯在員警見證下和解後離去。

▲阿伯的腳踏車被撞之後，躺在馬路上 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲面對阿伯開罵，穿牛仔褲的肇事駕駛也很無奈 。（圖／記者吳奕靖攝）