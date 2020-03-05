拒男客「3千做半套」...按摩小姐遭摸胸反擊賞巴掌　法官說她防禦過當

▲孫男想做「半套服務」不成，竟摸按摩小姐的胸部甚至動手打人遭判拘30日。（示意圖／pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名孫姓男子到北市林森北路上一間SPA紓壓會館消費按摩，當他在包廂內享受2名女子（盧女和陳女）提供的指壓服務時，孫男因不滿意竟沒有「半套服務」，雙方起了爭執，孫男甚至對盧女動手，摸胸、打頭，還嗆「你們小姐不能摸是不是！」更控告盧女賞他巴掌、陳女穿高跟鞋踹他等，雙方因此鬧上法院。

孫男表示，他因被「按摩店做半套」的廣告吸引上門，也說好付3400元做50分鐘的半套服務，但沒想到，幫他按摩的2名小姐沒有這項服務，還一直推銷6000元的S服務，過程中有輕輕碰到他的生殖器，讓他不想按摩了，於是推開盧女的手，還罵她一些不好的話，然後生氣起身要離開。

孫男也承認，因盧女打他左臉一巴掌，他才抓住對方的手，並用右手打盧女的頭2下，但他沒有印象有摸盧女的胸，而一旁的陳女見狀後就將包廂門打開，並要把他的衣服拿走，他才趕緊上前去搶衣服，雙方因而發生拉扯，穿好衣服後，他向櫃台反應「你們小姐打我！」但櫃台人員說他摸小姐胸部，他才怒回嗆「你們小姐不能摸是不是」等語。

孫男甚至到醫院驗傷，指控盧女的巴掌讓他頭痛，另外他還受有左前胸疼痛、右側腹股溝處疼痛、右小腿及左大腿擦傷、右踝瘀青等傷勢。但孫男說，因當時房內很黑，他無法分別是誰對他造成這些傷害，但感覺盧女和陳女都有攻擊他，還穿高跟鞋一直踹他的腳。

▲孫男反控按摩小姐賞他巴掌、徒手拉扯他，甚至穿高跟鞋踹他等，讓他受傷。（示意圖／Pixabay）

然而盧女矢口否認任傷害犯行，辯稱她跟陳女幫孫男按摩按到一半，孫男發現她們沒有做「色情半套」就生氣，一直叫她們幫他打手槍，她們拒絕後，孫男還說「給妳3000元讓我X」，又抓摸她的胸，她才把孫男的手揮掉，沒有打他巴掌；盧女還強調，她逃跑時，孫男拉著她壓到牆角打，自始都是孫男打人！並提告孫男傷害及性騷擾。

陳女也說，在為孫男提供精油油壓服務時，孫男突然要她和盧女脫衣服，還出價3000元說讓他X，隨後就伸手抓盧女胸部，盧女將孫男的手推開後，孫男就很生氣地抓盧女的頭髮，並往她的臉、頭、肩猛打；陳女也澄清，在服務客人時，都是穿制服、拖鞋，根本沒穿高跟鞋，也沒用腳踹孫男，事發時，她馬上跑出去報警，從未對孫男動手。

法官審酌後，將孫男依《性騷擾防治法》及傷害罪，合併判拘役30日，得易科罰金3萬元；而盧女被摸胸，雖出於防禦而反擊賞巴掌，但防衛過當，將她依傷害罪判拘役10日，得易科罰金1萬元；另外陳女部分，考量按摩服務者不太可能整日穿高跟鞋工作，加上會館裝潢採木質地板，室內地上有拖鞋散落，且無證據足以證明陳女徒手拉扯、腳踹孫男成傷，因此判她無罪。可上訴。

▼盧女因被摸胸反擊賞巴掌，但法官認為「防衛過當」將她依傷害罪判拘役10日。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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