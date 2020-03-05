老公不行就換一個！色經理電梯內「勾肩+狂摸」女同事…硬扯：只是鼓勵　

▲一名保險經理趁女同事共乘電梯，摟住對方肩頸還順便撫摸，再以言語調戲。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名鄒姓保險經理與女同事花花（化名）共乘一部電梯時，趁機伸出左手勾住對方後頸和肩膀再撫摸，同時還說「妳老公不行，換一個就好嘛」。花花認為內心不舒服，決定提告性騷擾，一審台中地院審理，依意圖性騷擾罪，判鄒男拘役50天，得易科罰金5萬元，案經上訴二審後，台中高分院駁回，維持原判。

2018年6月15日上午，鄒男自13樓要搭電梯往15樓時，巧遇從14樓進入的花花，刻意靠近對方身旁，伸手攬住花花的頸肩，還順便撫摸，用調戲語氣說「妳老公不行，就換一個老公，是不是妳給人家用太過頭？如果覺得老公不好用，就換一個就好嘛」，上述的帶有性暗示的話語，讓花花決定提告。

鄒男否認有說出性暗示話語，強調自己只有輕拍花花頸部2下，此舉只是要鼓勵對方，辯護人進一步說，女性夏季衣著常會有肩膀、頸部露出的情形，難以與臀部、胸部相提為身體隱私部位。

花花的同事則出面說，花花的丈夫同為公司職員，先前因為考核不佳才遭解聘，而看到花花的出席率、工作表現似乎不太好，被列為觀察名單，因此曾請鄒男關心花花，沒想到鄒男竟以言語雙關和肢體接觸來調戲花花丈夫的「工作+性能力」表現。

法官勘驗監視器畫面，雖無錄音證據，但畫面已經全拍下，當時共乘同電梯的乘客有出面作證，確認鄒男說的挑逗話語屬實；而此案上訴二審時，檢察官和鄒的辯護人曾要求再次勘驗監視器畫面，想確認案發經過秒數多長、鄒伸的是左手還是右手，不過台中高分院認為，證據已經確定無須再調查，最終駁回上訴，全案確定。

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