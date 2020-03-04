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慣用酒瓶當凶器　嫌吵就擲瓶砸騎士…與人爭執就敲碎猛刺脖子

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▲▼2名街友本來相識，竟因酒後反目持刀相向。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲劉男去年10月間在艋舺公園，敲碎酒瓶當兇器猛刺酒友脖子，造成酒友血濺街頭。（圖為資料照／記者游宗樺翻攝）

記者劉昌松／台北報導

新北新店區劉姓男子似乎習慣把酒瓶當凶器，曾因不滿路上車子太吵，從家中丟出酒瓶，砸中機車騎士，去年10月間，又和酒友在艋舺公園喝酒時，一言不合，就打碎酒瓶，朝酒友脖子猛刺，酒友當場血濺街頭，所幸經送醫救回一命，台北地檢署先後依傷害、毀損、公共危險以及重傷害未遂等罪，將劉男起訴。

北檢日前起訴劉男，在新店住處傢中時，因不滿屋外吵雜聲，直接丟出酒瓶，當場砸到騎車經過的30多歲男騎士頭部，所幸騎士反應快，沒有摔車，但因安全帽扣環破裂，臉部受到擦傷，劉男遭通緝後到案，被起訴公共危險、毀損、傷害等罪。

沒想到這不是劉男唯一一次拿酒瓶傷人，檢警偵辦2019年10月間，台北市龍山寺前的艋舺公園一起深夜濺血案時，查出也是劉男喝醉後，因和酒友一言不合，就拿起空瓶往地上敲碎，然後用尖利的玻璃刺向酒友脖子，所幸酒友送醫急救縫合傷口，檢察官4日再依重傷害未遂罪起訴這名慣用酒瓶行兇的劉姓男子。

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