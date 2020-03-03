女童搭公車遇狼爪嚇傻　監視器沒拍到「嫌犯拒測謊」檢警：下次遇到要大叫

▲女童在公車上遇性騷擾，因嚇得不敢呼救，車上沒人知道，又沒監視畫面，嫌犯獲得不起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

一名10歲國小女童去年下課後，搭公車回家路上睡著了，突然感覺鄰座大哥哥的手放在她大腿上，女童嚇得不敢亂動，到站後馬上回家找父母哭訴，檢警循線找到20多歲許姓男子涉案，但因沒有監視器畫面，許男又拒絕測謊，在查無事證的情況下，只能處分不起訴，辦案人員建議女童遇到類似情形，要大叫向人求助，才能留下證人證詞。

國道一隊獲報，被害女童是在2019年10月30日下午，從台北長庚搭上公車回林口長庚的路上，獨自坐在2人座的靠窗位子睡覺，車子開在高速公路上時，女童突然覺得有人把手放在自己左膝蓋上方，驚醒後瞄了1眼靠走道的大哥哥，不敢再張望，一到站就衝回家哭訴遇狼。

女童父親當天就帶著女童去報警，警方找到事發的車輛，並循線找到跟女童童站上車的許姓男子，在明顯人不多的車上，疑似刻意選擇坐在女童身邊，但是因為車輛的監視系統較為老舊，只用來拍攝駕駛駕車情形，看不到後方座位發生的事情。

許男到案表示，可能是車子晃動所以不小心碰到，但檢警詢問是否測謊時，許男說「測謊會對身體造成傷害」而拒絕，辦案人員只能安慰女童，希望她再也不要遇到這種事情，但如果遇到了，建議一定要大叫求助，這樣至少會有其他乘客或司機可當證人，協助釐清事發情形，而許男涉犯性騷擾罪嫌在3日獲得台北地檢署處分不起訴。

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