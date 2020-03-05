北京醫院首度證實：新冠病毒會攻擊「中樞神經系統」併發腦炎

▲新冠病毒可能攻擊中樞神經系統。（圖／翻攝自北京地壇醫院微信公眾號）

記者劉亭／綜合報導

新冠病毒狡猾，傳播途徑多元。北京首例新冠肺炎併發腦炎患者治癒後，主治醫生劉景院緊急公布相關資訊，「患者出現意識障礙，一定要考慮病毒有可能攻擊中樞神經系統」。

根據北京地壇醫院微信公眾號，許先生1月24日以新冠肺炎、危重型、呼吸衰竭收入院。入院後給予聯合干擾素霧化、抗病毒治療，預防細菌感染，並給予中醫辨證用藥，但是病情未見好轉，還出現高燒，乏力，呼吸困難逐漸加重。

發病第10天開始胸部CT顯示雙肺磨玻璃密度影範圍擴大，部分實變影。使用吸氧機但呼吸窘迫狀況仍沒有緩解。呼吸50次/分，氧分壓85%，在ICU進行氣管插管，按照重度呼吸窘迫綜合徵（ARDS）的呼吸通氣原則進行機械通氣。

在治療96小時後 (發病第14天) ，患者出現顎面及口角頻繁抽搐，伴持續膈肌痙攣，醫生檢查發現頸抵抗陽性，雙側瞳孔等大等圓，對光反射遲鈍，四肢肌張力升高，雙側膝反射亢進，雙側巴氏徵及踝陣攣陽性，頭顱CT顱內未見異常，測腦脊液壓力大於330mmH2O，腦脊液外觀無色清亮，生化檢測無異常。

▲新冠肺炎,新冠病毒,北京。（圖／達志影像／美聯社）

北京地壇醫院重症醫學科、檢驗科及中國疾控中心傳染病所聯合工作組對採集的腦脊液標本進行宏基因組二代測序、鑑定可能的感染病原體過程中，排除了其他病原體，獲得了SARS-CoV -2病毒基因組序列。通過基因測序證實腦脊液中存在SARS-CoV-2，臨床診斷病毒性腦炎。

醫護人員經過對其14天機械通氣和甘露醇控制顱壓、咪唑安定控制抽搐、丙種球蛋白及甲基強的松龍抗炎等針對病毒性腦炎的處理，觀察患者肺病影像學逐漸好轉，神經系統症狀消失。患者於2越18日轉出重症監護室，成功在2月25日出院。

新冠肺炎患者可合併ARDS、心肌損害、凝血功能異常、腎臟損傷、肝臟損害等多臟器損害，尚未發現有中樞神經系統受累的報導，此病例報導在全球尚屬首例。

北京地壇醫院ICU主任劉景院指出，新冠肺炎已經成為一個全球公共衛生事件，危重型新型冠狀病毒感染患者的救治仍然是一個巨大挑戰，病毒對靶器官的直接損害以及因此而導致的全身炎症反應可能是SARS-CoV-2感染人體後主要的致病機制。

他也提醒一線的醫護人員，在臨床觀察中，不乏有頸抵抗，病理徵陽性，突發意識障礙甚至昏迷的病例存在，面對此類患者，需要住意新冠病毒感染可累及中樞神經系統，及時進行腦脊液等相關檢查，並完善腦脊液SARS-CoV-2核酸及基因測序等工作。

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